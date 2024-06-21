Anız yangınıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Hayvanlarını kurtarmaya çalışırken hayatlarını kaybetmişler!

21 Haziran 2024 12:49 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 12:57

Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını büyüdü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını büyüdü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda dün çıkan, Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden sevk edilen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Yangın nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini 10’u ağır 44 kişinin ise yangından etkilendiği açıklandı.

Ekiplerin, geniş bir alanda yürüttükleri soğutma çalışmalarının sona ermesiyle yangınla ilgili de kahreden detaylar ortaya çıkmaya başladı.

HAYVANLARINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATLARINI KAYBETTİLER

Diyarbakır'da iddiaya göre yangının çıktığını fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Bu sırada 2 çobanın yangında mahsur kalan hayvanları kurtarmaya çalıştıkları sırada hayatlarını kaybettikleri iddia edildi. Yangında, yüzlerce hayvanın da öldüğü bildirildi.

KAHREDEN YANGINLAR İÇİN SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek "Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.