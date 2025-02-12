27 bin somon firar etti, başlarına ödül koydular! Yakalayıp getirene her balık için 1.600 TL ödeyecekler

Norveç'te dünyanın en büyük somon üreticisi olan Mowi firmasına ait bir çiftlikte yaşanan olay ülkeyi karıştırdı. Troms bölgesinde bulunan dev balık çiftliğinde bir kafesin yırtılması sonucu 27 bin somon firar etti. Çevreciler, kaçak balıkların denizlerdeki ekosisteme zarar verebileceği ve hastalık yayabileceği konusunda uyarılarda bulundular.

FİRARİ SOMONLARI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sözcü'nün aktardığına göre, şirket durumu hemen balıkçılık müdürlüğüne bildirdi. Ancak firari somonları bulmak mümkün değildi. Şirketin avlanma izni de çok küçük bir alanı kapsıyordu. Bu sırada balıkların firar ettiği duyuldu. Çevreciler, firari somonların hastalık yayabileceğini ve eko sisteme zarar vereceğini iddia ederek protesto başladı. Norveçli yetkililer pazartesi günü tesisi denetledi ve şirketin balıkları geri yakalama çabalarını genişletmesi yönünde emir verdi.

BALIK BAŞINA 1.600 TL

Şirket ise balıkçıları teşvik etmek amacıyla, getirilen her somon başına 500 Norveç kronu (yaklaşık 1.600 TL) ödeme yapacağını duyurdu. Öte yandan kafeste her biri ortalama 5.5 kilogram olan 27 bin somon balığı olduğu bilgisi paylaşıldı.