Somon yerken göz ardı edilen tehlike! Bu zararını duyan bir daha ağzına sürmüyor

13 Ekim 2024 16:05 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:07

Somon balığı, oldukça besleyici ve sağlıklı bir canlı olduğu için deniz ürünlerini sevenlerin en çok tükettiği balıklar arasında yer alıyor. Fakat faydaları olduğu kadar zararları da yok değil. Uzmanlar, somonda özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin dikkat etmesi gereken büyük bir tehlikeye dikkat çekti.

Somon​, dünya genelinde en popüler balıklardan biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok tüketilen deniz ürünü karides olsa da somon, yüzgeçli balıklar arasında birinci sırada yer alıyor.

Somon, lezzetinin diğer balıklara kıyasla daha az "balık kokusu" taşıması ve birçok farklı şekilde pişirilebilmesi nedeniyle insanlar tarafından çok seviliyor. Izgara, fırın, buğulama, soteleme gibi yöntemlerle hazırlanabildiği gibi çiğ olarak da sushi, sashimi ve ceviche gibi yemeklerde tüketilebiliyor. Beslenme uzmanı Amy Goodson, somonun bu çok yönlülüğünün yanı sıra, oldukça besleyici bir balık olduğunu belirtiyor.

SOMON NEDEN BU KADAR SAĞLIKLI?

Somon, yüksek protein ve sağlıklı yağlar içermesinin yanı sıra vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengin. Sadece 85 gramlık Atlantik somonu; kalsiyum, C vitamini, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi önemli besin değerlerini içeriyor. Ayrıca omega-3​ yağ asitleri açısından da oldukça zengin olan somon, kalp sağlığını destekliyor, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı oluyor ve beyin fonksiyonlarını iyileştirebiliyor.

Somon ayrıca B12 vitamini bakımından da oldukça zengin. B12, sinir sisteminin beslenmesi ve düzenlenmesi için gerekli bir vitamin olarak biliniyor. Massachusetts General Hospital'da beslenme ve yaşam tarzı psikiyatrisinin direktörü Dr. Uma Naidoo, somonun B12 açısından zengin olduğu için zihinsel sağlık üzerinde de olumlu etkileri olabileceğini vurguluyor.

HER GÜN SOMON YENİR Mİ?

Somon birçok faydasıyla öne çıksa da, her gün tüketmek en iyi seçenek olmayabilir. Bunun nedenlerinden biri, somonun düşük miktarda da olsa cıva içermesidir. Cıvanın vücutta birikerek bazı kişilerde beyin gelişim problemlerine yol açabileceği bilinmektedir. Ancak bu sorunlar genellikle çok yüksek miktarda somon tüketimiyle ilişkilidir.

Ayrıca, işlenmiş (konserve) ve tütsülenmiş somon çeşitleri, yüksek sodyum içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmelidir. Özellikle yüksek tansiyonu olanlar ve tuz alımını sınırlaması gereken kişiler için bu önemli bir husustur.

Goodson, tütsülenmiş ve işlenmiş (konserve) somonun diğer somon çeşitlerine kıyasla geleneksel olarak daha yüksek miktarda sodyum içerdiğini ve bu nedenle yüksek tansiyonu olan veya tuz alımını kısıtlaması gereken kişilerin bu tür somonlardan kaçınması gerektiğini belirtiyor.

KAN SULANDIRICI KULLANANLARA SOMON BALIĞI UYARISI

Ayrıca somon, bazı ilaçlarla olumsuz etkileşimlere girebilir. Sanchez'e göre, balık yağı doğal bir kan inceltici (antikoagülan) olarak işlev görür, yani kanı sulandırıcı bir etkisi vardır. Bu nedenle aspirin, coumarin, warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişilerin, somon ve diğer balık tüketimleri hakkında doktorlarına danışmaları son derece önemlidir. İlaç etkileşimleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, balık tüketimi gibi doğal ürünlerin bile kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerektiği unutulmamalıdır.