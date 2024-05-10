4 yıl geçerli olacak! Kuveyt Emiri es-Sabah parlamentoyu feshetti

10 May 2024 23:01 - Güncelleme : 10 May 2024 23:05

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkeyi sarsan siyasi krizin ardından dikkat çeken bir karar alarak parlamentoyu feshettiğini ve anayasanın bazı maddelerini 4 yıllık bir süre için askıya aldığını duyurdu.

Devlet televizyonu üzerinden açıklama yapan Emir es-Sabah, son zamanlarda Kuveyt'in zor bir dönemden geçtiğini ve bu durumun ülkeyi kurtarmak ve yüksek menfaatlerini korumak için zor kararlar almasını gerektirdiğini belirtti.

“ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ”

Es-Sabah, “Kuveyt son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bu da ülkeyi kurtarmak ve yüksek menfaatlerini güvence altına almak için zor bir karar alma konusunda tereddüt ya da gecikmeye yer bırakmıyor” dedi.

Devlet televizyonu, Ulusal Meclis’in yetkilerinin Emir ve ülkenin kabinesi tarafından üstlenileceğini aktardı.