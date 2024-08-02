40 gün boyunca ormanda ağaca zincirlendi! Ağlarken buldular, yazdığı not dehşete düşürdü

02 Ağustos 2024 09:35 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:45

Karaman'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Karaman'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hindistan'da yaşanan bir olay pes dedirtti.

Bir ormanda zincire bağlı halde bulunan Amerikalı kadın, yerel bir çoban tarafından bulunup yetkililere haber verilene kadar 40 gün boyunca yiyeceksiz bir şekilde hayata tutunmaya çalıştı.

50 yaşındaki ABD vatandaşı kadın, pasaportunun yanı sıra süresi dolmuş bir Hindistan pasaportu ve diğer kimlik belgeleriyle birlikte bulundu.

40 GÜN SONRA BİR DERİ BİR KEMİK HALDE BULUNDU

Kumar, acil tedavi için yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Kurtarıldığında konuşacak mecali dahi olmayan kadın, 40 gündür yemek yemediğini anlatan bir not yazdı.

CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN DAVA AÇILDI

Hastane yatağından yazdığı notun bir bölümünde, "Eski kocam beni ormandaki bir ağaca bağladı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kendisine ağır psikoza yol açması için bir enjeksiyon yapıldığını ve bunun çenesinin ciddi şekilde kilitlenmesine ve su içememesine yol açtığını aktardı.

Yetkililer, Kumar'ın iyi olduğunu ancak gözetim altında tutulduğunu ve psikiyatrik sorunlar yaşadığını söyledi.

Polis, eski kocasına cinayete teşebbüs davası açtı.