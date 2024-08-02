40 gün boyunca ormanda ağaca zincirlendi! Ağlarken buldular, yazdığı not dehşete düşürdü
Akıllara durgunluk veren olay Hindistan'da yaşandı. 40 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Lalita Kayi Kumar, ağladığını duyan bir çoban tarafından ormanda ağaca zincirlenmiş halde bulundu. Talihsiz kadın yazdığı not ile kendisini ağaca bağlayıp giden kişinin eşi olduğunu belirtti. Bir deri bir kemik kalan kadının hiç yemek yemediği belirlenirken hastaneye kaldırıldı.
Hindistan'da yaşanan bir olay pes dedirtti.
Bir ormanda zincire bağlı halde bulunan Amerikalı kadın, yerel bir çoban tarafından bulunup yetkililere haber verilene kadar 40 gün boyunca yiyeceksiz bir şekilde hayata tutunmaya çalıştı.
50 yaşındaki ABD vatandaşı kadın, pasaportunun yanı sıra süresi dolmuş bir Hindistan pasaportu ve diğer kimlik belgeleriyle birlikte bulundu.
40 GÜN SONRA BİR DERİ BİR KEMİK HALDE BULUNDU
Kumar, acil tedavi için yerel bir hastaneye kaldırıldı.
Kurtarıldığında konuşacak mecali dahi olmayan kadın, 40 gündür yemek yemediğini anlatan bir not yazdı.
CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN DAVA AÇILDI
Hastane yatağından yazdığı notun bir bölümünde, "Eski kocam beni ormandaki bir ağaca bağladı." ifadelerini kullandı.
Ayrıca kendisine ağır psikoza yol açması için bir enjeksiyon yapıldığını ve bunun çenesinin ciddi şekilde kilitlenmesine ve su içememesine yol açtığını aktardı.
Yetkililer, Kumar'ın iyi olduğunu ancak gözetim altında tutulduğunu ve psikiyatrik sorunlar yaşadığını söyledi.
Polis, eski kocasına cinayete teşebbüs davası açtı.