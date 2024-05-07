5 aylık bebek kalp krizi geçirdi! Anne tutuklandı

07 May 2024 09:01 - Güncelleme : 07 May 2024 09:03

İngiltere'nin başkent Londra, bir bebeğin kalp krizi geçirmesi ülke gündemine oturdu. Olay "Legoland Windsor" tema parkında meydana geldi. Henüz 5 aylık olduğu öğrenilen bebek annesiyle birlikte geldiği parkta kalp krizi geçirdi.

Tema parkının sağlık görevlileri taarfından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun kritik olduğunu açıklandı.

POLİSTEN "SPEKÜLASYON" UYARISI

BBC'nin aktardığı bilgilere göre; 27 yaşındaki anne, ''yaralanmaya neden olacak şekilde'' çocuğu ihmal ettiği şüphesiyle tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı.

Çocuk İstismar Soruşturma Birimi'nden Det Con Zoe Eele, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Legoland Windsor Resort'taki ekiple yakın bir şekilde çalışıyoruz. Kamuoyundan olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınmasını ve bu üzüntülü dönemde çocuğun ailesine saygı duymasını rica ediyorum."

TEMA PARKINDAN AÇIKLAMA

Polis olayla ilgili başka şüpheli aramadıklarını söyledi. Tema parkından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Perşembe günü genç bir misafir hastalandı... Tam eğitimli ilk yardım ekibimiz, acil servisler gelene kadar acil müdahaleyi gerçekleştirdi. Devam eden soruşturmada Thames Vadisi Polisini desteklemeye devam edeceğiz."