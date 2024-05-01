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01 May 2024 15:08 - Güncelleme : 01 May 2024 15:14

İngiltere’de okulda saldırı: 1 çocuk gözaltında

İngiltere’de bir okulda "keskin bir nesne" ile gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin yaralandığı, 17 yaşındaki bir erkek çocuğunun ise gözaltına alındığı belirtildi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere’de okulda saldırı: 1 çocuk gözaltında

İngiltere’nin Sheffield kentinde The Birley Academy adlı ortaokulda saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 08.50 sıralarında “keskin bir nesne” ile gerçekleştirilen saldırıda biri çocuk 3 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 17 yaşındaki bir erkek çocuğun cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırının meydana geldiği okul ve çevresi polis tarafından güvenlik kordonuna alındı.

MASALARIN ALTINA SAKLANDILAR 

Öğrenci velileri yaptıkları açıklamada, olay sırasında çocuklarından sınıfların kapılarının kilitlendiğine ve masaların altına saklandıklarına ilişkin mesaj aldıklarını ifade etti. Olayın sona ermesinin ardından çocukların okuldan çıkarıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis saldırıda kullanılan keskin nesnenin ne olduğuna ilişkin ise açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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