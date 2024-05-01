Saraçhane'de kaldırım taşlarını söken eylemciler kamerada

01 May 2024 14:35 - Güncelleme : 01 May 2024 14:55

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasakladı. Yasağa rağmen Saraçhane'de toplanan kalabalık grup, polisin uyarılarına rağmen dağılmadı.

Bu sırada gruptakilerden bazıları, polise atmak için kaldırım taşlarını sökerek parçaladı. Eylemcilerden bazılarının ise etraftan taş topladığı görüldü. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.