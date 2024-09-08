Tel Aviv'de 500 bin kişiden Netanyahu'ya çağrı: Hemen ateşkes

08 Eylül 2024 02:29 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 02:54

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı ateşkes gösterisi düzenlendi. Başbakan Netanyahu ve hükümetine anlaşmaya imza atmaları çağrısı yapıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepkiler de sürüyor. Gazze Şeridi'nde 6 esirin ölümünün ardından başkent Tel Aviv'de şiddetlenen gösteriler bugün de gerçekleşti. Yaklaşık 500 bin kişi Netanyahu'ya ateşkes ve esir anlaşmasına imza atması için çağrı yaptı.

"NETANYAHU İSRAİL'İ ÖLDÜRÜYOR"

Protesto gösterisinde, “Philadelphia Koridoru esir çıkmazına dönüşüyor”, “Onları eve getirin”, “Binyamin Netanyahu İsrail'i öldürüyor” pankartları taşıyan göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar attı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Protestocular Ayalon Otoyolu'nun girişini kısa süreliğine kapattı. Esirlerin serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulunan göstericilere müdahale eden polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Kudüs'teki gösteride ise, esir anlaşması isteyen göstericiler sokaklarda davullar çalarak, esirlerin serbest bırakılması için sloganlar attı.