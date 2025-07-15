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 | Berrak Arıcan

AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketi için hazır: ABD'de Putin'in barıştan yana olmadığını anladı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi konusunda açıklama yaptı. Kallas, Rusya'nın barış istemediğini ABD'nin de anladığını söyledi.

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AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketi için hazır: ABD'de Putin'in barıştan yana olmadığını anladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 12:24

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugünkü toplantıda 'nın konuşulacağını ve ABD'nin Ukrayna'ya kendisini savunması için gelişmiş silah sistemleri sağlama kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıklayan Kallas, "18'inci yaptırım paketine ilişkin siyasi anlaşmaya varmayı umuyoruz. Çok, çok yaklaştık. Umarım bugün gerçekleşir" dedi.

AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketi için hazır: ABD'de Putin'in barıştan yana olmadığını anladı

''GAZZE İÇİN DAHA FAZLASI GEREKİYOR''

Gündemler arasında Orta Doğu ve 'deki durumun da yer alacağını ifade eden Kallas, " ile Gazze'de sahadaki durumu iyileştirmek için mutabakat sağladık, fakat mesele bunun kağıt üzerinde değil fiilen uygulanmasında. Sınır geçişlerinin açılması konusunda bazı olumlu işaretler görüyoruz. Elektrik hatlarının onarılması, su temini ve daha fazla insani yardım kamyonunun girmesi gibi gelişmeler de var. Ama sahada yaşayan insanlar için gerçek bir iyileşme görebildiğimizi söyleyebilmek için daha fazlasını görmek gerekiyor" diye konuştu.

AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketi için hazır: ABD'de Putin'in barıştan yana olmadığını anladı

İRAN'A UYARI!

Konseyin bugün 'ı da konuşacağını ve AB'nin diplomasiye ve müzakerelere dönülmesine hazır olduğunu ifade eden Kallas, "İran nükleer anlaşması (JCPOA) çerçevesinde yaptırımlara otomatik olarak geri dönüş süreleri de yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN'A VİZE SERBESTİSİ ASKIYA ALINABİLİR

Bugün 'a ilişkin durumun da masaya yatırılacağını ifade eden Kallas, "Gürcistan'da ciddi bir gerileme söz konusu ve bu konuda neler yapabileceğimizi ele alacağız. Vize serbestisinin askıya alınması dahil, bütün seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

''GAZZE'DE İNSANİ DURUM DEHŞET VERİCİ''

Basın mensuplarının Gazze'ye ve İsrail hükümetinin vaatlerine nasıl güvenilebileceğine ilişkin bir sorusuna cevap veren Kallas, "Gazze'de durum halen çok ama çok kötü. İnsani durum dehşet verici. Dolayısıyla gerçek bir iyileşme olmadığı sürece yeterince şey yapmış sayılmayız. Ateşkesin olmadığı bir durumdayız ve bu, yardım ulaştırmayı çok daha zor hale getiriyor. Ama yine de insanlara yardım edebilmek için çalışmamız gerekiyor. Çünkü ateşkesin ne zaman geleceğini bilmiyoruz" dedi.

AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketi için hazır: ABD'de Putin'in barıştan yana olmadığını anladı

Bu konuda AB'nin önündeki seçeneklerin belli olduğunu ve bu hususta tartışacaklarını ifade eden Kallas, "Tartışmanın nasıl ilerleyeceğini şimdiden kestiremiyorum. Bence son yaptığımız tartışmada ana vurgu, sahadaki insanların durumunu gerçekten iyileştirmemiz gerektiğiydi. Asıl hedef buydu. Bence şu anda da ana odak bu" diye konuştu.
Kallas, "Durum o kadar felaket bir boyutta ki bizim için şu anda en önemli şey, sahadaki durumu iyileştirmek. Bu yüzden gerçekten buna odaklandık. İsrailliler ile somut bir mutabakatımız var ve bu mutabakatın yerine getirildiğine dair olumlu işaretler de görüyoruz. Fakat daha fazlasını görmek gerekiyor, bu çok net" şeklinde konuştu.

AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketi için hazır: ABD'de Putin'in barıştan yana olmadığını anladı


Kallas, İsrail konusunda atılacak adımlara ilişkin olarak, "Üye devletlere seçenekleri içeren belgeyi sundum. Bundan sonrasında bu belgeyle ne yapacaklarına karar vermek onlara kalmış" ifadelerini kullandı.

''RUSYA'NIN BARIŞ İSTEMEDİĞİNİ ABD DE FARK ETTİ''

Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketine ilişkin anlaşmanın bugün ya da yarın sağlanmasını beklediklerini de ifade eden Kallas, "Umarım bugün olur ama halen yapılması gereken bazı şeyler var" dedi.

AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketi için hazır: ABD'de Putin'in barıştan yana olmadığını anladı


Kallas, "Biden yönetiminin Ukrayna'ya verdiği tüm sözlerin yerine getirilmesi iyi olurdu. Silah sevkiyatlarının devam etmesi ve onlara vaat edilen her şeyin ulaştırılması. Elbette biz Avrupa olarak daha fazlasını yapmak istiyoruz. 'nın aslında barış istemediğini ABD'nin de fark etmiş olması gibi olumlu işaretler de var. Dolayısıyla barışın tesisi için Ukrayna'yı desteklememiz ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmamız gerekiyor. Ayrıca ABD'lilerin de kendi yaptırım ve gümrük vergisi paketleriyle harekete geçmelerini ve bu şekilde Rusya'ya bu savaşı durdurması için baskı yapılmasını umuyorum" diye konuştu.

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#gazze
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#Ukrayna
#Ab Dış İlişkiler Konseyi
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