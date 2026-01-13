Menü Kapat
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, transatlantik ittifakın geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD’yi vazgeçilmez bir ortak olarak tanımlayan Kallas, mevcut ilişkilerin eski gücünde olmadığını kabul ederek yeni bir dönemin sinyallerini verdi.

AB ve ABD arasında yol ayrımı! 'Birlik için vazgeçilmez bir müttefikti'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 18:06

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Birlik için vazgeçilmez müttefik olduğunu ancak ilişkilerin eskisi kadar iyi olmadığının da açık olduğunu söyledi.

"İLİŞKİLER ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Kallas, Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkenin Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ortak basın toplantısı düzenledi. Her ittifakta anlaşmazlık anlarının olduğunu ve Avrupa'nın 80 yıllık transatlantik ilişkilerini "çöpe atmayacağını" belirten Kallas, "ABD vazgeçilmez bir müttefik ama ilişkilerimizin eskisi kadar iyi olmadığı da açık." dedi. Kallas ayrıca, "Gazze'den (terör örgütü) DEAŞ'la mücadele ve Çin'in baskıcı ekonomik uygulamalarına kadar, Avrupa ve ABD birlikte hareket ettiğinde daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

AB ve ABD arasında yol ayrımı! 'Birlik için vazgeçilmez bir müttefikti'

"MOSKOVA'YA BASKI UYGULANMAZSA SAVAŞ SÜRECEK"

Moskova'ya baskı uygulanmadığı sürece Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzun süre devam edebileceğini savunan Kallas, 20'nci yaptırım paketi çalışmalarını gelecek ay nihayete erdirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kallas, Pistorius ile Avrupa savunmasını da ele aldıklarını aktararak, "Rusya'nın emellerinin Ukrayna'nın ötesine uzandığının farkındayız. Ülkelerimizi ve halkımızı güvende tutmak için Avrupa'nın savunma hazırlığını daha da geliştirmesi gerekiyor." diye konuştu.

GRÖNLAND SORUSUNA POLİTİK CEVAP

"Avrupa, ABD'nin Grönland'ı ele geçirmesini engellemek için ne kadar ileri gitmeye hazır?" sorusunu cevaplayan Kallas, Danimarka dahil AB üyesi ülkelerle durumu görüşmeyi sürdürdüklerini ve bunu medya önünde tartışmanın "doğru olmayacağını" kaydetti.

İRAN VE ESAD BENZETMESİ

Kallas, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'daki gösterilerin ardından rejimin yakında sona ereceği yönündeki düşüncesine katılıp katılmadığı sorusunu da "Önümüzdeki günlerin ve haftaların neler getireceğini kimse bilmiyor. (Beşşar) Esed rejiminin düşmesi gibi düşebilir ki bu herkes için sürpriz olmuştu. Bu rejimler genellikle çok dirençli oluyor." şeklinde cevapladı.

