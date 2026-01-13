Bakanlıktan Twitter (X) çökme sorununa ilişkin açıklama

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter (X) çökme sorunuyla gündeme geldi. Milyonlarca kullanıcı X platformuna giriş yapamıyor. Son 24 saat çökme raporları sorgulanırken Türkiye'de de kullanıcı girişlerinde problem yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı X'in çökmesine ilişkin açıklama yaptı.

BAKANLIKTAN X AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu global çapta. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor."

Downdetector'e göre 13 Ocak Salı güncel verilerinde saat 17.00 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemleniyor.

SORUN X İLE İLGİLİ

Sorunun, önceki ayların aksine Amazon Web Services (AWS) veya Cloudflare gibi üçüncü taraf internet hizmetlerinden kaynaklanmadığı, her iki servisin de şu anda sorunsuz çalıştığı bildiriliyor. Sorunun direkt X ile ilgili olduğu kaydediliyor.