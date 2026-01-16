ABD açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu

Kategoriler
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) verilerine göre, ABD'nin Oregon açıklarında deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün, eyaletin Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olduğu belirlendi. Büyüklüğü 6 olan depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.
Depreme ilişkin can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı. Depremin ardından oluşabilecek tsunami riskine dair de bilgi verilmedi.