ABD alev alev yanıyor! 14 bin 625 dönümlük alan küle döndü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Haziran 2024 13:50 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:52
ABD’nin Los Angeles kentinin kuzeyinde çıkan orman yangını binlerce dönümlük alanı küle çevirdi. Ekipler bölgede yaşayan bin 200 kişi tahliye etti.
ABD’nin California eyaletinde ekiplerin, orman yangınıyla mücadelesi sürüyor. Eyalete bağlı Los Angeles şehrinin kuzeyinde ormanlık alanda cumartesi günü başlayan yangın nedeniyle bin 200 kişi evlerinden tahliye edildi.
Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ettiği yangında 14 bin 625 dönümlük alan küle döndü.
BÖLGEDE ŞİDDETLİ RÜZGAR VAR
Yetkililer, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı