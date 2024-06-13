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Kırklareli'de korkutan yangın: Binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Haziran 2024 01:31 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 01:40
Kırklareli&#039;de korkutan yangın: Binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü

Kırklareli'de bir apartmanın üst katında çıkan yangın, çatıya ve diğer binalara da sıçrayınca bütün mahalleliyi sokağa döktü.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde bir apartmanın üst katında çıkan yangın, önce binanın çatısına oradan da diğer binalara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sokakta bulunan binalara da sıçrayınca mahalleli sokağa döküldü. 

Vize Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yetersiz olması sebebiyle Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale için olay yerine gitti.

Kırklareli'de korkutan yangın: Binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü - 1. Resim

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile ekiplerin yetersiz kaldığını belirten Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, çevre il ve ilçelerden itfaiye desteği istedi.

Kırklareli'de korkutan yangın: Binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü - 2. Resim

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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