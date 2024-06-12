Sinop, Muğla, Çanakkale! Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

12 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 16:36

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun yıllar sonra yan yana! Ali Sadi'yi ise kimse tanıyamadı

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun yıllar sonra yan yana! Ali Sadi'yi ise kimse tanıyamadı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

ÇANAKKALE'DE YANGIN

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangınına 9 uçak, 5 helikopter ve 250'ye yakın personelle müdahale ediliyor. Yangına ilişkin Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Kumköy köyüne yakın köylerde yaşayan vatandaşların teyakkuzda olmaları istendi.

Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı. Orman yangınına 9 uçak, 5 helikopter, 36 arazöz ve iş makinesi ile 250'ye yakın personelle müdahale ediliyor.

Yangına ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Eceabat ilçesi Kumköy civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Kumköy köyüne yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

SİNOP YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sinop’un Dikmen ilçesine bağlı Babalıoğlu ve Yakuplu köyleri sınırlarında bulunan çamlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız sürüyor. Sinop-Dikmen yangını devam ediyor” şeklinde paylaştı.

YANGINLARA 615 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

İzmir – Narlıdere KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul – Pendik KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale – Eceabat DEVAM EDİYOR

Muğla – Milas DEVAM EDİYOR

Sinop – Dikmen DEVAM EDİYOR

Yangınlara;

19 uçak

13 helikopter

104 arazöz ve iş makinesi

615 personelle müdahale ediyoruz.