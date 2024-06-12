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Gebze'de palet fabrikasında yangın! İstanbul ve çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 15:09 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:10

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale için İstanbul ve çevre illerden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Gebze Balçık'ta bulunan bir palet fabrikasında çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çevre ilçeler ile İstanbul'dan itfaiye ekibi sevk edildi. Havanın sıcak olması sebebiyle de yangın hızla büyüdü.

Paletler alev alev yanarken, gökyüzünü siyah duman kapladı. Fabrikanın hemen yanında bulunan benzin istasyonuna alevlerin ulaşmaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Gebze'de palet fabrikasında yangın! İstanbul ve çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi! - 1. Resim

EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR 

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemizde bir palet fabrikasında yangın meydana gelmiş olup, AFAD, büyükşehir ve organize sanayi bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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