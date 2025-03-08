ABD, Almanya'yı can evinden vuracak: AB ile ilişkileri daha da kötüye götürecek hamle

Beyaz Saray'da kameralar önünde Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kavgasının ardından Zelenskiy'e kucak açan AB liderleri, Trump'ı kızdırdı. ABD ile AB'nin arasının açılmasıyla beraber Trump harekete geçti ve ilişkileri daha da kötüye götürecek bir hamle için hazırlık yaptığını İngiliz The Telegraph gazetesi yazdı. Habere göre, Trump, Almanya'daki yaklaşık 35 bin ABD askerini geri çekmeyi planlıyor.

ALMANYA'YA TRUMP DARBESİ

Yıllardır silahlı kuvvetlere eleman bulmakta zorlanan ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunmasını geliştirmek için çaba harcayan Almanya'ya bir de Trump darbe vuracak. İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan yönetime yakın kaynaklar, Avrupa'nın savunma kapasitesine daha fazla katkıda bulunması gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunan ABD Başkanının, kıtanın “savaş için bastırmasından” giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Beyaz Saray'a yakın bir kaynak “Trump Avrupa'nın savaş için bastırıyor gibi görünmesine kızıyor” dedi.

ABD ulusal güvenlik sözcüsü Brian Hughes ise şunları söyledi: “Belirli bir duyuru yakın olmamakla birlikte, ABD ordusu, çıkarlarımıza yönelik mevcut tehditleri en iyi şekilde ele almak için dünyanın dört bir yanındaki birliklerin yeniden konuşlandırılmasını her zaman değerlendirmektedir.”

BİRLİKLER RUS DESTEKÇİSİ MACARİSTAN'A GÖNDERİLEBİLİR

Haberde, Trump'ın Almanya'daki birlikleri, Rusya ile yakın ilişkiler içinde olduğu bilinen Macaristan'a yönlendireceği iddia edildi. Öte yandan Brüksel'de yapılan acil AB zirvesinde Macaristan başbakanı Viktor Orban, diğer tüm üye devletler tarafından imzalanan Ukrayna'ya destek taahhüdünü veto etmişti.

TRUMP NATO ÜLKELERİNE ODAKLANACAK

Trump'ın Avrupa'daki bazı ABD birliklerini, finansal hedeflerini tutturmak için savunma harcamalarını arttıran NATO ülkelerine odaklanacak şekilde yeniden konumlandırmayı düşündüğü belirtiliyor.