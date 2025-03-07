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 | Yusuf Özgür Bülbül

ABD'den Rusya'ya yaptırım mesajı: Trump detayları duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, devam eden saldırıları dolayısıyla Rusya'ya yaptırım mesajı verdi. Trump, açıklamasında, "Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum." dedi. İşte detaylar...

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ABD'den Rusya'ya yaptırım mesajı: Trump detayları duyurdu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 18:29

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğüne işaret ederek, Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü ve iki tarafın da hızla masaya oturması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırım mesajı verdi.

GÜMRÜK VE BANKACILIK YAPTIRIMLARI YOLDA

Trump, açıklamasında, "Rusya'nın halen savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

AA ekibi, Ukrayna ordusunun Donetsk'teki tanksavar atışlarını görüntüledi

Mesajını "Rusya ve Ukrayna'ya çağrım; çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun." ifadesiyle bitiren Trump, iki tarafa da bir an önce barış müzakerelerinin yapılması için çağrıda bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

PUTİN KİMDİR?
Vladimir Vladimiroviç Putin, Rusya Federasyonu'nun günümüzdeki devlet başkanı olan Rus politikacı ve eski istihbarat görevlisidir. Putin, 1999–2000 yılları arasında başbakanlık, 2000–2008 yılları arasında başkanlık, 2008–2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevini üstlenmiştir.
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