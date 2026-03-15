Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

ABD basını duyurdu: İsrail'in füze stokları alarm veriyor

ABD basını, İsrail'in hava savunma sisteminde kullandığı önleyici füze stoklarının büyük ölçüde azaldığını açıkladı. ABD'li yetkililer İsrail'e savunma sistemi satılması ya da paylaşılmasının iç tedarik üzerinde baskı oluşturacağına vurgu yaparken, İsrail basını da füze stoklarının azaldığını ve Tel Aviv'in çözüm arayışına girdiğini doğruladı.

GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 05:56
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 05:56

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların giderek şiddetlenmesiyle mühimmat krizi kapıya dayandı. İran'dan fırlatılan balistik füzelere müdahale eden İsrail sisteminin önleyici füze stoklarının büyük bölümünün tükendiği ortaya çıktı.

"İSRAİL'İN FÜZE SİSTEMLERİ KRİTİK DERECEDE AZALDI"

Amerikan haber kuruluşu Semafor, ABD'li yetkililerin, İsrail'in bu hafta ABD'ye İran'la çatışmanın şiddetlenmesi üzerine, "balistik füze savunma sistemlerinin kritik derecede azaldığı yönünde" bilgilendirmede bulunduğu iddiasına yer verdi.

Haber kuruluşuna açıklamada bulunan yetkililer, İsrail'in geçen yaz İran'la yaşanan çatışmalarda kullanılan füzelerden "zaten az miktarda stokla mevcut savaşa girdiğini", uzun menzilli savunma sistemlerinin İran'ın saldırıları altında "zorlandığını" söyledi.

ABD, İSRAİL İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

Bir ABD yetkilisi, İsrail'in düşük kapasitesinin farkında olduklarını belirterek, "Bu beklediğimiz ve öngördüğümüz bir şeydi" dedi ve ABD'nin kendi füze önleme sistemleri konusunda benzer bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı.

"Bölgedeki üslerimizi, personelimiz ve çıkarlarımızı korumak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz" diyen yetkili, İsrail'in bu eksikliği gidermek için "çözümler ürettiğini" ekledi.

ABD HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VERECEK Mİ?

Haber sitesinde, "ABD'nin kendi füze savunma sistemlerinden herhangi birini İsrail'e satmayı veya paylaşmayı isteyip istemeyeceği de belirsiz; bu durum da iç tedarik üzerinde baskı oluşturacaktır. ABD, geçmişte İsrail'e sağladığı askeri yardımlara füze savunma sistemlerini de dahil etmişti." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca haberde, Haziran 2025'te, ABD'nin İran ile 12 gün süren savaş sırasında 150'den fazla THAAD füze savunma sistemi kullandığı, bunun da o zamanki ABD envanterinin yaklaşık dörtte birine denk geldiği bilgilerine yer verildi.

İSRAİL BASINI DA DOĞRULADI

İsrail'in füze stoklarının azaldığına ilişkin iddialar İsrail basını tarafından da doğrulandı. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi füze stoklarındaki "ciddi azalmaya" ilişkin Washington'a bilgi verdi.

ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, bir yetkili bu eksikliğin "beklenen bir durum" olduğunu belirterek, ABD'nin "kendi önleyici sistemlerinde benzer bir eksiklik yaşamadığı" bilgisini verdi. Yetkili, ABD'nin "bölgedeki askeri üslerini ve personelini korumak için ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu" iddia etti.

Haberde, İsrail'in önleyici füzelerindeki "büyük eksikliği" ABD makamlarına ilettiği ve Tel Aviv’in bu açığı kapatmak için çözüm arayışında olduğu kaydedildi.

TRUMP 'MÜHİMMATIMIZ SINIRSIZ' DEMİŞTİ

ABD'li yetkililerin açıklamaları, İran'la daha uzun süren askeri çatışmanın füze önleme sistemlerinin tükenmesine yol açacağı ve ABD'yi dezavantajlı bir duruma düşüreceği yönündeki daha geniş endişelerin ortasında geldi.

Başkan Donald Trump, bu ayın başlarında, ABD'nin "neredeyse sınırsız" bir mühimmat stokuna sahip olduğunu söylemişti.

