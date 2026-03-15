Donald Trump'tan Hamaney açıklaması: İran'ın yeni lideri ölmüş olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, 16'ncı gününe girilen İran savaşıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamaları şöyle:

İRAN İLE ANLAŞMAYA VETO

"İran ile anlaşma yapmaya hazır değilim. Çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil.

HÜRMÜZ MESAJI

İran'ın Hürmüz Boğazına mayın döşeyip döşemediği belirsiz. Hark Adası tamamen yıkıldı ancak sadece eğlence için biraz daha vurabiliriz.

MÜCTEBA HAMANEY ÖLDÜ MÜ?

İran'ın yeni lideri hayatta olmayabilir."

Detaylar geliyor...