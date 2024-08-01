ABD basını yazdı! Haniye suikastında patlayıcı iddiası: 2 ay önce yerleştirildi

01 Ağustos 2024 20:03 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 20:05

ABD basınının önemli temsilcilerinden The New York Times, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastının, Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildiğini iddia etti.

UZAKTAN KUMANDALI BOMBA YERLEŞTİRİLMİŞ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından “nasıl” sorusuna yanıt bulunamadı. ABD merkezli The New York Times'ın ortaya attığı yeni iddiaya göre, suikast füze ile değil Haniye'nin Tahran'da kaldığı binaya yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildi. Gazetenin 7'si Orta Doğulu ve 1 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, patlayıcı binaya gizlice sokuldu.

OPERASYONUN DETAYI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Gazetenin haberinde, “İsrailli istihbarat yetkilileri, suikastın hemen ardından ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun detayları hakkında bilgi verdi” ifadeleri yer aldı.

FÜZE SALDIRISI İHTİMALİ DÜŞTÜ!

Haberde, adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililerin suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, patlamanın camları kırdığı ve binanın duvarının bir kısmını yıktığı ancak binanın diğer kısımlarında çok az hasar olduğu tespitinde bulundu ve bunun da olayın bir füze saldırısı olma ihtimalini düşürdüğünü ifade etti.

HÜZÜN HAKİM

Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin dünyaya geldiği Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda, Heniyye'yi kaybetmenin hüznü yaşanıyor. İsmail Heniyye'nin gelini İnas Heniyye, Gazze'de İsrail savaş uçaklarının yıktığı Heniyye'nin evinin önünde Filistinli liderin yasını tutuyor. Heniyye'nin doğum yeri olan Şati Mülteci Kampı'nda Hamas liderinin ölümünün duyurulmasından bu yana üzüntü atmosferi hakim.