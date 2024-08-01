Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılacak
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 16:31 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:42
Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Katar’ın başkenti Doha’da Hamas lideri İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılacak
Yarın Katar’ın başkenti Doha’da Hamas lideri İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine Türkiye'den katılım sağlanıp sağlanamayacağı merak konusuydu...
Konuyla ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Yarımcısı Cevdet Yılmaz'ın Hamas lideri İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılacağı aktarıldı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com