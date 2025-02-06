ABD basınından bomba iddia! CIA kendi topuğuna sıktı: Gizli bilgileri Beyaz Saray'la paylaştı

06 Şubat 2025 11:48 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:20

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA), Beyaz Saray'ın Personel Yönetim Ofisiyle son 2 yıl içinde işe alınan personelin isimlerinin yer aldığı bir e-postayı paylaştığı ileri sürüldü. Öte yandan CIA'in bazı eski çalışanları listenin e-posta ile gönderilmesinin yabancı istihbarat servisleri tarafından "kolayca ele geçirebileceğini" savundu.

ABD merkezli haber kanalı CNN'in 3 farklı kaynaktan edindiği bilgilere göre, Beyaz Saray'ın Personel Yönetim Ofisiyle paylaşıldığı belirtilen listede, özellikle Çin hakkında çalışmak üzere işe alınan ve "Çinli hackerların hedefinde olduğu gerekçesiyle yakından korunan" genç ajanlar ve analistlere ait verilerin yer aldığı ifade edildi.

Haberde, CIA'in bu adımının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından federal hükümeti küçültme ve şekillendirme çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.

YABANCI İSTİHBARAT KOLAYCA ELE GEÇİREBİLİR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir CIA yetkilisi, son 2 yıl içinde işe alınan personelin sadece ad ve soyadlarının baş harflerinin paylaşıldığını ve bu sayede kişisel verilerin korunacağını umduklarını bildirdi.

Öte yandan CIA'in bazı eski çalışanları ve hükümet yetkilileri, listenin, Beyaz Saray'a e-posta aracılığıyla gönderilmesi nedeniyle Çin, Rusya ya da farklı yabancı istihbarat servisleri tarafından "kolayca ele geçirebileceğini" savundu.

ABD Kongresi İstihbarat Komitesinde görevli Demokrat Jim Himes ise CIA'in isimleri "gizlilik derecesi belirtilmemiş ve herkes tarafından görülebilecek bir e-posta" şeklinde göndermemesi gerektiğini vurgulayarak, çalışanların kimlik bilgilerinin hedef alınma ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Jim Himes, "Bu ayrıntıların gizli olmasının bir nedeni var. CIA çalışanlarının kimliklerinin korunması, güvenlikleri ve görevleri açısından kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İŞTEN AYRILMALARI TEKLİF EDİLMİŞ OLABİLİR

Yeni ABD hükümetinin "federal hükümeti küçültme" çabalarına, CIA personelinin de dahil edildiği öne sürülmüştü.

İddiaya göre, CIA tüm çalışanlarına "işten çıkmalarına" ilişkin teklifte bulunarak, sosyal haklarını alabileceklerini bildirmişti.

Trump hükümetinin, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlarına sunduğu tazminat teklifinin, 20 bin personel tarafından kabul edildiği ileri sürülmüştü.