ABD istihbaratı araştırdı, Pentagon'dan 10 kat büyük: 3. Dünya Savaşı'na hazırlık uydu görüntülerinde

01 Şubat 2025 12:39 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:52

ABD istihbaratı 3. Dünya Savaşı ihtimalleri üzerinde yoğun çalışmalar ve analizler yapıyor. Küresel pazarda rakibi Çin'in Pekin'in batısında devasa bir askeri kompleks kurduğu öne sürüldü. ABD merkezli New York Times gazetesi, Pentagon'un 10 katı büyüklüğünde olan tesisin uydu görüntülerini servis etti.

Üçüncü Dünya Savaşı olasılıkları tartışılırken ABD ve Çin arasındaki güç rekabeti sadece ekonomide değil askeri alanda da devam ediyor. İki ülke savunmada askeri teknolojileri içeren projelerde yarış içinde. ABD merkezli New York Times gazetesi Çin ile ilgili çok önemli bir detay paylaştı.

DEVASA ASKERİ YAPININ UYGU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

New York Times gazetesi, Çin'in Pekin’in batısında inşa ettiği devasa askeri kompleksin uydu görüntülerini paylaştı. NYT gazetesi, Çin ordusunun Pekin’in batısında dev bir askeri kompleks inşa ettiğini ve ABD istihbaratının burayı savaş zamanı komuta merkezi olarak değerlendirdiğini yazdı. Haberde, bu kompleksin Pentagon’dan en az on kat daha büyük olacağı belirtildi.

ABD istihbaratının incelediği uydu görüntülerine göre, Pekin’in güneybatısında yaklaşık 1.500 dönümlük bir alan üzerine kurulan projede, derin çukurlar bulunuyor.

NÜKLEER ÇATIŞMADAN KORUYACAK

Askeri uzmanlar, bu yapının Çin askeri liderlerini olası bir savaş, hatta nükleer çatışma sırasında koruyacak sertleştirilmiş sığınakları barındıracağını değerlendiriyor. Bazı istihbarat analistleri projeye "Pekin Askeri Şehri" adını verdi.

Haber, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) 2027’deki 100. yılı öncesinde yeni silah sistemleri geliştirdiğini ve askeri modernizasyon çabalarını hızlandırdığını belirtiyor. ABD istihbarat raporlarına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ordusuna o tarihe kadar Tayvan'a saldırı yapabilecek kapasiteye ulaşma talimatı verdi. Bu kapsamda Çin’in nükleer silah hamleleri yaptığı belirtiliyor.

CIA ANALİSTİ YORUMLADI

Eski CIA Çin analisti Dennis Wilder, "Eğer doğrulanırsa, bu gelişmiş yeraltı komuta merkezi, Çin'in yalnızca konvansiyonel bir dünya çapında ordu oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda gelişmiş bir nükleer savaş kapasitesi geliştirmeyi hedeflediğini gösterir" dedi.

Uydu görüntülerini inceleyen analist Renny Babiarz, 5 kilometrekarelik alanda 100’den fazla vincin yeraltı altyapısı geliştirmek için çalıştığını belirtti. Babiarz, "Görüntüler, birkaç yeraltı tesisinin ve muhtemel tünellerin inşa edildiğini gösteriyor, ancak daha fazla analiz gerekiyor" dedi. Projeyle ilgili henüz Çin’den resmi açıklama gelmedi.