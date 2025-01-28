FBI'ı 3. Dünya Savaşı korkusu sordu! New York'ta 'nükleer olay' tatbikatı

28 Ocak 2025 15:31 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:32

FBI, Üçüncü Dünya Savaşı endişeleri arasında New York'ta nükleer olaylara karşı büyük bir tatbikat başlattı. Tatbikat, radyolojik bir saldırı senaryosunu simüle ederek halk sağlığını koruma, acil müdahale ve temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi konularında personelin hazırlığını test etmeyi amaçlıyor.

FBI alarma geçti! ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an benzer bir saldırı olabilir

FBI alarma geçti! ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an benzer bir saldırı olabilir

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Üçüncü Dünya Savaşı korkuları arasında ABD'nin New York eyaletinde büyük ölçekli bir "nükleer olay tatbikatına" başladı. Yetkililer, tatbikatın askeri uçakları ve "Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da denizaşırı ülkelerde bir nükleer olay meydana gelmesi halinde müdahale etmeye" hazır olmak için senaryo tehditlerini uygulayacak personeli içerdiğini söyledi.

"BÖLGE SAKİNLERİ İÇİN RİSK YOK"

Tatbikat pazar günü başladı ve 31 Ocak'ta sona erecek. FBI, yaptığı açıklamada, tatbikatın yapıldığı bölgede yaşayan vatandaşların açık alanlarda tatbikata katılan personelleri görebileceğini söylerken, "Bölge sakinleri için herhangi bir risk oluşturmayacaktır. Lütfen bu faaliyet nedeniyle endişelenmeyin" çağrısında bulundu.

Ajans, bu tür eğitim tatbikatlarının 2012'den beri yılda iki kez ülke genelinde yapıldığını vurguladı. Bu tatbikat, radyolojik bir saldırıyı simüle etmeyi amaçlayarak müdahale personelinin halk sağlığı ve güvenliğini koruma, etkilenen nüfuslara acil yardım sağlama ve temel hizmetleri yeniden tesis etme konularında pratik yapmalarını sağlıyor.

FBI, tatbikatın halka herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurgularken, bu gelişme, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşla ilgili Batı'nın "durumu tırmandırmaya devam etmesi" durumunda Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkabileceği yönündeki son açıklamasından bir ay sonra gerçekleşti.