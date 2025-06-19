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 | Onur Kaya

ABD basınından çarpıcı iddia: Trump İran'a saldırı planını onayladı

İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara destek veren ABD'nin savaşa dahil olup olmayacağı merak edilirken ABD basınından çarpıcı bir iddia geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını onayladığı öne sürüldü.

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ABD basınından çarpıcı iddia: Trump İran'a saldırı planını onayladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 01:48
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 01:51

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.

ABD BASININDAN ÇARPICI İDDİA

Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

ABD basınından çarpıcı iddia: Trump İran'a saldırı planını onayladı

TRUMP SALDIRI PLANINI ONAYLADI

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İLK HEDEF FORDO

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

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Trump, 17 Haziran gecesi, Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey yetkililerle İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve ABD'nin olası müdahalesi konusunda toplantı yapmıştı.

"ÇATIŞMAYA GİRMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Gazetecilere dün yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir." ifadelerini kullanmıştı.

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