SON DAKİKA!
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Donald Trump'ın İran planını açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçici ateşkese vardıkları İran ile müzakerelerin devam edeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump'ın süreçle ilgili görüşünü de aktaran Vance, "Başkan dar kapsamlı bir anlaşma yerine büyük bir anlaşma yapmak istiyor" dedi. Anlaşma için iyimser olduğunu belirten Vance, iki ülke arasındaki güvensizlik sorununun bir gecede çözülemeyeceğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Donald Trump'ın İran planını açıkladı
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 03:05
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 03:05

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Georgia'da düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde ABD-İran gerilimini değerlendirdi.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Donald Trump'ın İran planını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Georgia'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD-İran gerilimini ve Başkan Trump'ın İran'la kapsamlı bir anlaşma hedeflediğini açıkladı.
Başkan Trump, İran'la dar kapsamlı bir anlaşma yerine kapsamlı bir anlaşma istiyor.
Devam eden müzakereler, yaklaşık bir haftadır süren geçici ateşkesle bağlantılı daha geniş bir stratejinin parçası olarak görülüyor.
Trump'ın İran'a sunduğu teklif, ülkenin normal davranması halinde ekonomik olarak normal davranılacağı yönünde.
İran'la anlaşmanın tamamlanmamasının nedeni, başkanın İran'ın nükleer silaha sahip olmadığı bir anlaşma istemesi.
Vance, iki ülke arasında ciddi bir güvensizlik olduğunu ancak karşılıklı iyi niyetle müzakerelerin devam edeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

TRUMP KAPSAMLI ANLAŞMA İSTİYOR

JD Vance, Başkan ’ın İran’la dar kapsamlı bir anlaşma yerine "kapsamlı" bir anlaşma peşinde olduğunu ve buna ulaşacaklarına inandığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı, devam eden müzakereleri, yaklaşık bir haftadır süren geçici ateşkesle bağlantılı daha geniş bir stratejinin parçası olarak nitelendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Donald Trump'ın İran planını açıkladı

MÜZAKERE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Trump'ın sürece bakışına değinen Vance, "Başkan büyük bir anlaşma yapmak istiyor. İran'a temel olarak sunduğu şey çok basit. Eğer normal bir ülke gibi davranmaya hazırsanız, biz de size ekonomik olarak normal bir ülke gibi davranmaya hazırız. Kendisi dar kapsamlı bir anlaşma istemiyor." dedi.

Vance, söz konusu geçici ateşkesin halen devam ettiğini vurgulayarak, bu bakımdan sürecin halen devam ettiğine işaret etti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Donald Trump'ın İran planını açıkladı

ANLAŞMA KONUSUNDA İYİMSER

"İran'la anlaşmanın henüz tamamlanmamasının nedeni, başkanın İran'ın nükleer silaha sahip olmadığı bir anlaşma istemesi." diye konuşan Vance, müzakerelerin devam edeceğini ve potansiyel bir anlaşma konusunda halen iyimser olduğunu dile getirdi.

Vance, "Müzakerelere devam edeceğiz ve bunu gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz, çünkü bu dünya için çok iyi olur. Ülkemiz için ve herkes için harika olur. Bu yüzden bunu gerçekleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"GÜVENSİZLİK SORUNU BİR GECEDE ÇÖZÜLMEZ"

İki ülke arasında ciddi bir güvensizlik olduğuna da dikkati çeken Vance, "Bu sorunu bir gecede çözemezsiniz. Karşımızda oturanların bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum ve ABD başkanının bize oraya gidip iyi niyetle müzakere etmemizi söylediğini biliyorum. Biz de öyle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Vance, genç Amerikalıların Trump yönetiminin Orta Doğu'ya yönelik bazı politikalarını desteklemediğini gördüğünü de kaydetti.

