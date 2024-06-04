ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Netanyahu sözleri: Kendi çıkarları için yaptı

04 Haziran 2024 16:20 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 16:48

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının en başından beri Tel Aviv yönetimine destek veren ABD'nin Başkanı Joe Biden, Time dergisine verdiği röportajdaki sözleriyle dikkat çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçu işleyip işlemediğinin belirsiz olduğunu söyleyen Biden, savaşı ise kendi çıkarları için genişlettiğini söyledi.

Biden, İsrail ordusunun Refah'ta "kırmızı çizgiyi" geçip geçmediği yönündeki soruya da "Şimdi size bunu söylersem siz de yazacaksınız, şu anda bunu yazma zamanı değil." diye karşılık verdi.

ANLAŞMAYA DİRENEN NETANYAHU!

Washington Post ve diğerlerinin bildirdiğine göre, yönetim, başından beri İsrail'in yasal savaşın sınırlarını zorladığını biliyordu.

Çatışma ABD ile müttefiklerinin arasını açıyor. 31 Mayıs'ta Biden, savaşı sona erdirecek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak aşamalı bir ateşkes planı hazırladı.

Suudi Arabistan'la karmaşık bölgesel anlaşmayı sürdürmeye devam etti. Biden'a yakın bazıları, daha geniş anlaşmaya direnen tek kişinin Netanyahu olduğunu söylüyor.