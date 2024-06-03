Hamas ateşkesi onayladı Netanyahu'dan beklenen cevap geldi

03 Haziran 2024 16:46 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 16:51

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Hamas'ın, ABD'nin teklif ettiği ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı. Hamas'ın bu olumlu hamlesinin ardından tüm gözler İsrail'deyken Başbakan Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi. Netanyahu, rehine takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi.

NETANYAHU, BIDEN'IN TEKLİFİNE KARŞI ÇIKTI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve rehine teklifine karşı çıktı.

Biden'ın Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü.

''SADECE KENDİ ŞARTLARIMIZ İÇİN TARTIŞIRIZ''

Ateşkes ilan etmeye hazır olmadığını kaydeden ve Biden'ın açıklamalarını eleştiren Netanyahu, "Biden (teklifinde) önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi; ikinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi, sadece savaşın sonunu 'tartışmak' istedi. Tartışmak ne anlama geliyor? Biz sadece kendi şartlarımız doğrultusunda tartışırız" dedi.

''42 GÜN ARA VEREBİLİRİZ, SAVAŞI DURDURAMAYIZ''

Biden'ın açıklamalarına rağmen ilk aşamada serbest bırakılacak rehinelerin sayısı üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını aktaran Netanyahu, anlaşmada pek çok detayın olduğunu ve tamamı başarılmadan saldırıların sonlandırılmayacağını söyledi.

Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız" dedi.

Anlaşmanın ayrıntılarını detaylandırmayacağını belirten Netanyahu, "Ancak ABD Başkanının tanımladığı şey doğru değil, henüz açıklanmayan daha fazla ayrıntı var" ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, mevcut önerilerin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici bir ateşkese yol açacağını söyledi.