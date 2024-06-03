Eski Mossad yöneticisinden itiraf gibi sözler: İsrail, Hamas'ı mağlup edemez

03 Haziran 2024 15:39 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:49

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski yöneticisi Danny Yatom, Maarev gazetesine itiraf gibi açıklamalar yaptı. Yatom, ülkesinin Hamas ve İslami Cihad hareketlerini askeri olarak mağlup edemeyeceklerini söyledi.

İsrail’in Maarev gazetesinde "Acı gerçek: Hamas ile İslami Cihad askeri manevralarla yenilemez" başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında Yatom, "Kuzeyde (Lübnan) ve güneyde (Gazze) savaş hedeflerine ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

''İSRAİLLİ ESİRLERİN ÇOĞU GAZZE TÜNELLERİNDE''

Hizbullah’ın kuzeyde İsrail beldelerini yıktığına vurgu yapan Yatom, "İsrailli esirlerin çoğu hâlâ Gazze tünellerinde, yerinden edilmiş binlerce İsrailli evlerine dönmekten çok uzakta ve Hizbullah kuzeydeki beldelerimizi yok ediyor." dedi.

Yatom, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerinde askeri olarak varlık gösterdiğine dikkati çekerek, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin tamamındaki askeri varlığına rağmen, Hamas ve İslami Cihad askeri hareketlerle yenilgiye uğratılamaz. Esirler, siyasi düzenlemeler olmadan askeri baskıyla geri dönemezler." değerlendirmesinde bulundu.

''UCM ANTİSEMİTİST''

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) antisemitist olmakla suçlayan Yatom, "Fransa ve Almanya da, Lahey’deki Yahudi karşıtı mahkemenin savcısının başbakan (Binyamin Netanyahu) ve savunma bakanı (Yoav Gallant) hakkındaki gözaltı emri çıkarma kararını destekliyor." eleştirisinde bulundu.