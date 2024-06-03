İsrail vatandaşları bu ülkenin kapısından geri dönecek! Girişleri yasaklandı

03 Haziran 2024 09:12 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:21

Soykırım davasına bir müdahil ülke daha! Şili'den Lahey'de İsrail'e karşı başvuru

Soykırım davasına bir müdahil ülke daha! Şili'den Lahey'de İsrail'e karşı başvuru

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları 7 ayı aşkın süredir devam ederken Tel Aviv yönetimine dünyanın dört bir yanından 'dur' çağrıları geliyor. Fakat İsrail, sivilleri katletmeyi sürdürüyor. Soykırım yapan İsrail'e yaptırımlar ise her geçen gün daha da artıyor. Son olarak, turizm merkezlerinden biri olan Maldivler, oldukça sert bir karar alarak İsrail pasaportlu insanları ülkeye almamaya karar verdi.

İSRAİL PASAPORTLARI BU ÜLKEDE YASAKLI OLACAK

Lüks tatil köyleri ve berrak deniziyle bilinen Maldivler'in Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun ofisinden bir sözcü, İsrail pasaportlarına yasak getirmeye karar verildiğini duyurdu.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Maldivler lideri Muizzu'nun sözcüsü yeni yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda detay vermedi.

İSRAİL'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

Buna karşılık İsrail Dışişleri Bakanlığı Pazar günü İsrail vatandaşlarına Maldivler'e seyahat etmemelerini tavsiye etti. İsrail bakanlığı bu tavsiyenin çifte vatandaşlığa sahip İsraillileri de kapsadığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Halihazırda ülkede bulunan İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmeyi düşünmeleri tavsiye edilir, zira herhangi bir nedenle sıkıntıya düşmeleri halinde yardımcı olmamız zor olacaktır” denildi.