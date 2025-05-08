ABD Başkanı Donald Trump ağzındaki baklayı çıkardı: 'Büyük bir ülke' belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ''Büyük bir ülke ticaret anlaşması'' imzalayacağını duyurmasının ardından ağzındaki baklayı çıkardı. ABD ve İngiltere arasında bir anlaşma imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, herkesin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, ABD ve İngiltere arasındaki 'uzun yıllar boyunca ikili ilişkileri pekiştirecek kapsamlı bir anlaşma' imzalandığını duyurdu.

İngiltere ile yapılan anlaşmanın, duyurdukları "ilk büyük anlaşma" olduğunu belirten Trump, bu anlaşmanın ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Trump, müzakere aşamasında olan diğer birçok anlaşmanın da yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

TRUMP 'BİR İLK OLACAK' DEMİŞTİ

Başkan Donald Trump, dün, "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıklamıştı. Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.