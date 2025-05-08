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 | Berrak Arican

Husiler, ABD Başkanı Donald Trump'ı yalanladı: İsrail'e dünyayı sarsacak karşılık vereceğiz

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD Başkanı Donald Trump'ı yalanladı. Husiler, İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırısının ardından İsrail'e 'dünyayı sarsacak' bir karşılık vereceklerini açıkladılar.

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Husiler, ABD Başkanı Donald Trump'ı yalanladı: İsrail'e dünyayı sarsacak karşılık vereceğiz
KAYNAK:
Şarku'l Avsat
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 12:02

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husiler ile anlaştığını artık saldırıların olmayacağını söyledi fakat Husiler'den saldırı açıklaması gecikmedi. Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, saldırıların ‘devam edeceğini’ söylediği açıklamasında ‘düşman İsrail’in dayanamayacağı sarsıcı ve acı verici bir misilleme’ sözü verdi.

Husiler, ABD Başkanı Donald Trump'ı yalanladı: İsrail'e dünyayı sarsacak karşılık vereceğiz

''TRUMP'IN AÇIKLAMALARI DOĞRU DEĞİL''

Meşat'ın bu açıklaması İsrail'in Sana'daki havaalanı ve elektrik santralleri de dahil olmak üzere birçok saldırı gerçekleştirmesinin ardından geldi. Husilerin Sözcüsü Muhammed el-Buhayti, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurma sözü verdiği yönündeki açıklamalarını yalanladı. Trump'ın açıklamalarının ‘doğru olmadığını’ söyleyen Buhayti, Husilerin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla Kızıldeniz'deki gemilere düzenlediği saldırıları durdurmayacağını ifade etti.

Husiler, ABD Başkanı Donald Trump'ı yalanladı: İsrail'e dünyayı sarsacak karşılık vereceğiz

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları durdurma sözü verdiğini ve ABD'nin buna inanarak Husilere yönelik operasyonlarını derhal durduracağını açıklamıştı.

ABD Başkanı, söz konusu açıklamasında şunları söyledi:

“Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar ya da en azından artık bizimle savaşmak istemediklerini açıkladılar. Basitçe savaşmak istemiyorlar ve biz de bunu onurlandıracağız ve bombardımanı durduracağız, teslim oldular.”

Trump’ın açıklamalarının ardından Husilerin üst düzey müzakerecisi Abdülkadir el-Murtaza yaptığı açıklamada, ABD'nin ‘savaştan çekilmeye’ karar vermesi halinde bunun sorun olmayacağını, ancak savaş durana kadar Gazze'ye denizden ve havadan ‘desteğin’ kesilmeyeceğini söyledi.

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ETİKETLER
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