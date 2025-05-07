Trump’tan yeni Gazze sinyali: 24 saat içinde öğreneceksiniz!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerle ilgili olarak önümüzdeki 24 saat içinde bir açıklama yapabileceğini söyledi. Trump, yaptığı açıklamada, "Gazze hakkında şu anda pek çok şey konuşuluyor ve muhtemelen önümüzdeki gün içinde bu konuda bilgi sahibi olacaksınız" dedi…

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda 24 saat içinde açıklama yapacaklarını belirtti. Açıklama, Gazze'de devam eden ateşkes müzakereleri ve bölgedeki gerilimler sürerken geldi.

“TAM ATEŞKES KONUSUNDA ISRAR EDİYOR”

Gazze'de ateşkes müzakereleri hakkında bilgi sahibi bir kaynak, masada ateşkes konusunda yeni bir önerinin olmadığını belirterek, "Arabulucuların yoğun çabaları var ve temaslar hiç kesilmedi, ancak henüz somut bir öneri yok. Hamas hala savaşın sona ermesi karşılığında tam ateşkes konusunda ısrar ediyor, İsrail ise savaşı sona erdirmek istemiyor" dedi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un BM Güvenlik Konseyi üyelerine bugün ABD'nin BM misyonunda ABD'nin Gazze politikası ve İran'la nükleer müzakereler konusunda bilgi vermesinin beklendiğini bildirilmişti.

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 653’e, yaralı sayısı 118 bin 897’ye yükseldi. İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ederken, can kayıpları ve yaralı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 34 kişinin hayatını kaybettiği, 145 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca daha önce hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

İsrail'in ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana 2 bin 545 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 856 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 52 bin 653’e, yaralı sayısının da 118 bin 897’ye yükseldiği kaydedildi.