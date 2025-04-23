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 | Berrak Arican

ABD Başkanı Donald Trump amacına çok yaklaştı! Ukrayna'ya 'son' teklifin detayları ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, hedefine yaklaştı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için çabalayan Trump, Ukrayna'dan cevap bekliyor. Ukrayna'ya sunulan son teklif ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise son açıklamalarında oldukça olumlu konuştu.

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ABD Başkanı Donald Trump amacına çok yaklaştı! Ukrayna'ya 'son' teklifin detayları ortaya çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 09:32

ABD'de geçtiğimiz yıl seçim sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 'sadece 24 saatte' bitirebileceğini söyleyen Başkan Donald Trump, bunu başaramasa da sonuca çok yaklaştı. Ukrayna'ya barış anlaşması için son bir teklif yapıldı. Kiev'e sunulan anlaşmaya göre, Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıması ve Rusya'nın işgal ettiği topraklarda kontrolün Moskova'da olması şartı var.

ABD Başkanı Donald Trump amacına çok yaklaştı! Ukrayna'ya 'son' teklifin detayları ortaya çıktı

NÜKLEER SANTRALİ ABD İŞLETECEK

Amerikan Axios haber sitesine göre, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ortadan kalkacak. Rus işgali altındaki Harkov'un ise bir kısmı Ukrayna'ya geri verilecek. Zaporijya'daki nükleer santral ise Ukrayna toprağı sayılacak. Fakat işletmesi ABD'de olacak ve iki ülkeye de elektrik sağlanacak.

ABD Başkanı Donald Trump amacına çok yaklaştı! Ukrayna'ya 'son' teklifin detayları ortaya çıktı

PUTİN'İN ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise cephe hattının dondurulmasını, ABD ise Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınmasını öneriyor.

ABD Başkanı Donald Trump amacına çok yaklaştı! Ukrayna'ya 'son' teklifin detayları ortaya çıktı

TRUMP'IN UKRAYNA'YA TEKLİFİ

Ukrayna'ya sunulan bu teklifin 'son' olduğu vurgulanırken kabul edilmemesi durumunda Beyaz Saray'ın geri çekileceği belirtiliyor. Trump'ın önerisine göre, Ukrayna'da şunların olması bekleniyor:

  • Avrupa ülkelerinden ve muhtemelen benzer düşünen Avrupalı olmayan ülkelerden oluşan geçici bir grubu içeren “güçlü bir güvenlik garantisi.”
  • Belge bu barışı koruma operasyonunun nasıl işleyeceği konusunda net değil ve ABD'nin herhangi bir müdahalesinden bahsetmiyor.
  • Rusya tarafından işgal edilen Harkov bölgesinin küçük bir kısmının geri verilmesi.
  • Güney Ukrayna'nın bazı bölgelerinde cephe hattı boyunca uzanan Dinyeper Nehri'nin engelsiz geçişi.
  • Tazminat ve yeniden inşa için yardım. Ancak belgede finansmanın nereden sağlanacağı belirtilmiyor.

PUTİN'DEN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME SİNYALİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırılarının başladığı 2022'den bu yana ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile doğrudan görüşebileceği sinyalini verdi. Dün Rus devlet kanalına röportaj veren Putin, Rusya'nın her zaman barış girişimlerine pozitif baktığını kaydederek, "Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump amacına çok yaklaştı! Ukrayna'ya 'son' teklifin detayları ortaya çıktı
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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya Ukrayna'ya ne zaman savaş ilan etti?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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