ABD Başkanı Donald Trump amacına çok yaklaştı! Ukrayna'ya 'son' teklifin detayları ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, hedefine yaklaştı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için çabalayan Trump, Ukrayna'dan cevap bekliyor. Ukrayna'ya sunulan son teklif ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise son açıklamalarında oldukça olumlu konuştu.
ABD'de geçtiğimiz yıl seçim sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 'sadece 24 saatte' bitirebileceğini söyleyen Başkan Donald Trump, bunu başaramasa da sonuca çok yaklaştı. Ukrayna'ya barış anlaşması için son bir teklif yapıldı. Kiev'e sunulan anlaşmaya göre, Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıması ve Rusya'nın işgal ettiği topraklarda kontrolün Moskova'da olması şartı var.
Amerikan Axios haber sitesine göre, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ortadan kalkacak. Rus işgali altındaki Harkov'un ise bir kısmı Ukrayna'ya geri verilecek. Zaporijya'daki nükleer santral ise Ukrayna toprağı sayılacak. Fakat işletmesi ABD'de olacak ve iki ülkeye de elektrik sağlanacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise cephe hattının dondurulmasını, ABD ise Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınmasını öneriyor.
Ukrayna'ya sunulan bu teklifin 'son' olduğu vurgulanırken kabul edilmemesi durumunda Beyaz Saray'ın geri çekileceği belirtiliyor. Trump'ın önerisine göre, Ukrayna'da şunların olması bekleniyor:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırılarının başladığı 2022'den bu yana ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile doğrudan görüşebileceği sinyalini verdi. Dün Rus devlet kanalına röportaj veren Putin, Rusya'nın her zaman barış girişimlerine pozitif baktığını kaydederek, "Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz" dedi.