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 | Berrak Arican

Putin savaşından beri ilk kez bunu söyledi: Zelenskiy ile görüşme sinyali

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Colodimir Zelenskiy ile doğrudan görüşebileceğinin sinyalini verdi. Rus lider, ateşkese olumlu baktığını da ifade etti.

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Putin savaşından beri ilk kez bunu söyledi: Zelenskiy ile görüşme sinyali
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 12:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırılarının başladığı 2022'den bu yana ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile doğrudan görüşebileceği sinyalini verdi. Dün Rus devlet kanalına röportaj veren Putin, Rusya'nın her zaman barış girişimlerine pozitif baktığını kaydederek, "Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz" dedi.

Putin savaşından beri ilk kez bunu söyledi: Zelenskiy ile görüşme sinyali

KREMLİN DE DOĞRULADI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Putin'in bu açıklamalarının Ukrayna ile sivil hedeflerin vurulmaması hakkında doğrudan görüşmeye istekli olduğu anlamına geldiğini ifade etti. Peskov, Putin'in sivil hedeflerin vurulmaması konusunun iki taraflı olarak da görüşülebileceğini ifade ederken Ukrayna tarafıyla yapılacak müzakere ve görüşmeleri kastettiğini aktardı.

Putin savaşından beri ilk kez bunu söyledi: Zelenskiy ile görüşme sinyali

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ DOĞRUDAN İLETİŞİM YOK

Rusya ve Ukrayna arasında Rusya'nın Ukrayna saldırılarına başladığı Şubat 2022'den bu yana doğrudan iletişim bulunmuyor.
Zelenskiy ise yayınladığı bir video mesajda, "Moskova'dan net bir cevap beklediklerini" söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya Ukrayna'ya ne zaman savaş ilan etti?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
ETİKETLER
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