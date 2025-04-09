Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

ABD Başkanı Donald Trump dediğini yaptı! Çin'e yüzde 104'lük vergi tarifesi yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den beklediği arama bir türlü gelmedi. Trump, yüzde 50'lik son ek gümrük vergisini de hayata geçirdi ve toplam oran 104'e ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD Başkanı Donald Trump dediğini yaptı! Çin'e yüzde 104'lük vergi tarifesi yürürlüğe girdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 09:10

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in anlaşmak istediğini söylese de Pekin tarafından herhangi bir iletişim kurulmadı. Trump, 'vakit daralıyor' diyerek Çin'den bir telefon beklediğini duyursa da anlaşma gerçekleşmeyince gümrük vergilerine ek vergiler getirildi. 5 Nisan'da yürürlüğe giren vergi tarifelerine karşılık Çin'in misilleme hamlesi ise ek vergilerin de gelmesine neden oldu. ABD'nin yüzde 50'lik son ek gümrük vergisi de resmen yürürlüğe girdi. Böylece ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin toplam oranı yüzde 104’e ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump dediğini yaptı! Çin'e yüzde 104'lük vergi tarifesi yürürlüğe girdi

TRUMP'IN YENİ GÜMRÜK VERGİ TARİFELERİ

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan’da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Trump’ın tüm ülkelere uygulama kararı aldığı yüzde 10’luk temel gümrük vergisi 5 Nisan'da yürürlüğe girerken, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı tarifelerin ise 9 Nisan'da uygulanmaya başlanacağı bildirilmişti. Bazı ülke ve bölgelere uygulanacak karşılıklı gümrük vergisi oranları "Avrupa Birliği yüzde 20, Sırbistan yüzde 37, İngiltere yüzde 10, Vietnam yüzde 46, İsrail yüzde 17, Güney Afrika yüzde 30, Japonya yüzde 24, Norveç yüzde 15, Tayvan yüzde 32, İsviçre yüzde 32 ve Çin yüzde 34" olarak açıklanmıştı. Türkiye ise yüzde 10’luk temel gümrük vergisi uygulanan ülkeler arasında yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump dediğini yaptı! Çin'e yüzde 104'lük vergi tarifesi yürürlüğe girdi

ÇİN'DEN ABD'YE MİSİLLEME

Öte yandan, Trump’ın uluslararası ticarette adaleti sağlama iddiasıyla uygulama kararı aldığı karşılıklı gümrük vergilerine Çin misilleme ile yanıt vermişti. Çin Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Trump’ın Çin’i hedef alan yüzde 34’lük gümrük vergisi uygulamasına tepki olarak 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump dediğini yaptı! Çin'e yüzde 104'lük vergi tarifesi yürürlüğe girdi

TRUMP'IN EK VERGİ TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise Çin'in ABD'ye misilleme olarak yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararı almasına tepki göstererek "Oysa ben, ABD'ye karşı uzun süredir devam eden bu haksız vergi uygulamalarının üzerine misilleme yapan her ülkenin, anında çok daha yüksek ek vergilerle karşılaşacağı konusunda açıkça uyarmıştım" ifadelerini kullanmıştı. Trump, Çin'in ABD'ye uyguladığı yüzde 34'lük misilleme vergisini 8 Nisan'a kadar geri çekmemesi halinde, ABD'nin 9 Nisan'dan itibaren Çin'e yüzde 50 oranında bir ek vergi daha uygulayacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump dediğini yaptı! Çin'e yüzde 104'lük vergi tarifesi yürürlüğe girdi

ÇİN: ABD TARAFI YANLIŞ YOLDA

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Trump’ın Çin’e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getirme tehdidine karşı Çin’in sonuna kadar savaşacağı belirtilerek, "Çin, haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlılıkla karşı önlemler alacaktır" ifadesi kullanılmıştı. "ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidi, hata üstüne hatadır. Bu, Amerikan tarafının şantajcı doğasını bir kez daha ortaya koymaktadır" denilen açıklamada, "Bunu asla kabul etmeyeceğiz. ABD tarafı yanlış yolda ilerlemeye kararlıysa Çin sonuna kadar savaşacak" ifadelerine yer verilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Donald Trump'tan Çin ve Güney Kore'ye vergi tarifesi mesajı: Aramanızı bekliyoruz
Trump günlük gümrük vergisi kazancını paylaştı!

Sıkça Sorulan Sorular

Çin, ABD ile anlaşma yapmak istedi mi?
Çin ve Güney Kore, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine ortak cevap verme konusunda anlaştıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise Çin'in yeni yüksek tarifeler için son tarihin yaklaştığını hatırlattı. Trump, ''Bir anlaşma yapmak istediklerini söylüyorlar fakat Pekin henüz ABD ile temasa geçmedi'' dedi.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.