Son dakika | Donald Trump'tan Çin ve Güney Kore'ye vergi tarifesi mesajı: Aramanızı bekliyoruz

Son dakika haberi... Çin ve Güney Kore, ortak bir anlaşma çerçevesinde yeni gümrük vergileri tarifeleri üzerine anlaşmaya varmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'la görüşeceklerini açıkladı. Trump ise henüz bir cevap alamadığını söyleyerek tarihin yaklaştığını hatırlattı.

Çin ve Güney Kore, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine ortak cevap verme konusunda anlaştıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise Çin'in yeni yüksek tarifeler için son tarihin yaklaştığını hatırlattı. Trump, ''Bir anlaşma yapmak istediklerini söylüyorlar fakat Pekin henüz ABD ile temasa geçmedi'' dedi.

''Aramanızı bekliyoruz'' diyen Trump, ''Nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar'' ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Vekili Han Duck-soo ile görüştüğünü söyleyen Trump, ''harika bir görüşmeydi'' dedi. Çin'e ise ''Büyük bir anlaşmanın sınırları ve olasılığı var'' ifadelerini kullandı.

''ÇİN KAYBETTİ''

CNBC'nin haberine göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Çin'in iki ülke arasındaki artan tarif çekişmesinde 'kaybeden taraf' olduğunu söyledi. Çin'in bu tırmanışının büyük bir hata olduğunu söyleyen Bessent, ''İkili oynuyorlar'' dedi.

''Çin'den daha fazla müzakereye istekli görünen ülkeler de var'' diyen Bessent, “Masaya sağlam tekliflerle gelirlerse, bazı iyi anlaşmalar yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunun hesaplamasının bir parçası da tarifelerin bir kısmının devam etmesi olabilir.” dedi.

ÇİN'İN ABD'YE İLK TEPKİSİ

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplamda yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirilmesine karar vermişti.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Pekin yönetimi, ayrıca Dünya Ticaret Örgütünde ABD aleyhine dava açmış, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmiş ve ABD şirketlerine yönelik yaptırımlar açıklamıştı.

Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını 8 Nisan'a kadar geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini açıklamıştı.

Çin, Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine karşı geri adım atmayacağını, haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağını bildirmişti.