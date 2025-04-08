Konu Suriye'ye gelince Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısını böyle anlattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan ziyaretinin ardından ABD'ye gitti. Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump tarafından ağırlanan Netanyahu, Türkiye ile çatışmak istemediklerini dile getirirken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu herhangi bir sorun olduğunda çözebileceğini söyledi. Konu Suriye'ye gelince ise Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısını anlattı.

''BELKİ DE BENİMDİR''

Trump, "Ona 'Kimsenin yapmadığını sen yaptın. Suriye'yi aldın' dedim. Erdoğan' Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sen aldın' dedim. Erdoğan da, 'Belki de benimdir' yanıtını verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğun detaylarını paylaşan Trump, "Erdoğan'a şunu söyledim. 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'nin kontrolünü ele aldın. Fethettin' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim. 'Belki de benimdir' dedi." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER

Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzu ve İsrail’in endişelerine ilişkin bir soru alan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile harika ikili ilişkilere sahip olduklarını vurgulayarak, "Ben onu seviyorum, o da beni sever. Basın mensupları buna çok kızacak, "Erdoğan’ı seviyor" diyecekler ama kendisini gerçekten seviyorum ve o da beni seviyor. Hiçbir zaman aramızda problem olmadı. Pek çok şey yaşadık ama aramızda hiç sorun çıkmadı" dedi.

''ÇETİN VE ÇOK ZEKİ BİR ADAM''

Trump, "Hatırlarsınız, bir dönem Türkiye’den din adamımızı geri almıştık. O dönemde büyük bir meseleydi ve kendisini geri aldık. Ben de Başbakana - Bibi’ye - dedim ki, "Eğer Türkiye ile bir sorun yaşarsan, gerçekten çözebileceğime inanıyorum. Türkiye ve Türkiye’nin lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var. Bu yüzden, bunun bir sorun olacağını sanmıyorum ve umarım da olmaz" dedim." şeklinde konuştu. Trump, "Ne yaptığına bakın. Kendisi çetin ve çok zeki bir adam ve kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek gerekir" dedi.



Netanyahu’ya hitap eden Trump, "Türkiye ile bir sorun yaşarsan, bunu çözebileceğimi düşünüyorum. Yani makul olduğun sürece. Makul olmak gerek. Bizim de makul olmamız gerek" şeklinde konuştu.