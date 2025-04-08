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 | Berrak Arican

Konu Suriye'ye gelince Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısını böyle anlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşme sırasında konu Suriye'ye gelince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdıran Trump, Erdoğan'la 'Suriye' anısını anlattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 09:45

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan ziyaretinin ardından ABD'ye gitti. Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump tarafından ağırlanan Netanyahu, Türkiye ile çatışmak istemediklerini dile getirirken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostu olduğunu herhangi bir sorun olduğunda çözebileceğini söyledi. Konu Suriye'ye gelince ise Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısını anlattı.

Konu Suriye'ye gelince Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısını böyle anlattı

''BELKİ DE BENİMDİR''

Trump, "Ona 'Kimsenin yapmadığını sen yaptın. Suriye'yi aldın' dedim. Erdoğan' Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sen aldın' dedim. Erdoğan da, 'Belki de benimdir' yanıtını verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğun detaylarını paylaşan Trump, "Erdoğan'a şunu söyledim. 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'nin kontrolünü ele aldın. Fethettin' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim. 'Belki de benimdir' dedi." ifadelerini kullandı.

Konu Suriye'ye gelince Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısını böyle anlattı

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER

Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzu ve İsrail’in endişelerine ilişkin bir soru alan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile harika ikili ilişkilere sahip olduklarını vurgulayarak, "Ben onu seviyorum, o da beni sever. Basın mensupları buna çok kızacak, "Erdoğan’ı seviyor" diyecekler ama kendisini gerçekten seviyorum ve o da beni seviyor. Hiçbir zaman aramızda problem olmadı. Pek çok şey yaşadık ama aramızda hiç sorun çıkmadı" dedi.

''ÇETİN VE ÇOK ZEKİ BİR ADAM''

Trump, "Hatırlarsınız, bir dönem Türkiye’den din adamımızı geri almıştık. O dönemde büyük bir meseleydi ve kendisini geri aldık. Ben de Başbakana - Bibi’ye - dedim ki, "Eğer Türkiye ile bir sorun yaşarsan, gerçekten çözebileceğime inanıyorum. Türkiye ve Türkiye’nin lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var. Bu yüzden, bunun bir sorun olacağını sanmıyorum ve umarım da olmaz" dedim." şeklinde konuştu. Trump, "Ne yaptığına bakın. Kendisi çetin ve çok zeki bir adam ve kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek gerekir" dedi.

Konu Suriye'ye gelince Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısını böyle anlattı


Netanyahu’ya hitap eden Trump, "Türkiye ile bir sorun yaşarsan, bunu çözebileceğimi düşünüyorum. Yani makul olduğun sürece. Makul olmak gerek. Bizim de makul olmamız gerek" şeklinde konuştu.

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Netanyahu, ABD'ye giderken neden rota değiştirdi?
Netanyahu, ABD'ye giderken 400 kilometre daha fazla yol gitmek zorunda kaldı. Bazı Avrupa ülkelerinin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve katliamlar nedeniyle UCM'nin hakkında verdiği tutuklama kararını, acil iniş durumunda uygulama ihtimali olduğunu hesap eden İsrailli Başbakan rotasını uzattı.
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