Netanyahu'dan ABD'de flaş sözler: Suriye'de Türkiye ile çatışmak istemiyoruz

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ortak basın toplantısı iptal edildi. İkili, görüşmeden sonra Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını cevapladı. Suriye'nin Türkiye tarafından kendilerine saldırı için kullanılmasını istemediklerini söyleyen Netanyahu, "Türkiye ile çatışmak istemiyoruz. Trump'ın Türkiye lideriyle iyi bir ilişkisi var, bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdıran Donald Trump ise "O harika bir adam. Ben onu severim o da beni sever. Türkiye'yi tebrik ettim çünkü 2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptı, Suriye'yi ele geçirdiler. Erdoğan'ın hakkını vermek lazım. Gerçekten çok zeki biri." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüştü. Beyaz Saray, Trump ile Netanyahu görüşmesinden sonra yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiği duyurmuştu. Görüşme Türkiye saati ile 22.20 sıralarında sona erdi. Görüşmenin ardından ikili Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

NETANYAHU: TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAK İSTEMİYORUZ

Netanyahu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"ABD ile aramızdaki gümrük duvarını kaldıracağız.

Suriye'nin Türkiye tarafından İsrail'e saldırı için kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ile çatışmak istemiyoruz. ABD ile Türkiye'nin harika ilişkileri var. Trump'ın Türkiye lideriyle iyi bir ilişkisi var, bize yardımcı olmasını istiyoruz."

TRUMP: MÜZAKERELER BAŞARILI OLMAZSA İRAN İÇİN ÇOK KÖTÜ OLUR

Trump ise açıklamasında şöyle konuştu:

"İran'la doğrudan görüşme halindeyiz. Cumartesi toplantı yapacağız, neler olacağını göreceğiz. Anlaşmak daha iyi. Çok tehlikeli bir bölge haline geliyor. Birçok konuda görüştük. İran ile görüşüyoruz, umarım anlaşma olur. İran için de faydalı olacak. Eğer müzakereler başarılı olmazsa İran çok büyük bir tehlike altında olacak. İran nükleer silaha sahip olamaz. Şu anda nükleer silah sahibi olmaması gerektiği halde nükleer silahı olan ülkeler var. Onlarla müzakere edebileceğimizi düşünüyorum."

GÜMRÜK VERGİSİ MESAJI: YILLARCA BİZİ SOYDULAR

Birçok ülke tarafından yıllarca soyulduk. Bu kadar aptal bir halk olamayız. Ticarette Çin'in iyi olmadığını herkes biliyor. Birilerinin bizi istismar etmesine izin vermeyeceğiz. AB geçmişte çok zorlu bir ticaret ortağıydı, ABD'ye hep zarar verdiler. Burada bir monopol oluşturmaya çalıştılar. NATO'da da bizden istifade ediyorlar. Hem parasal hem askeri olarak bizden faydalandılar. Birçok ülke NATO'ya para vermiyordu. Bizi ticaret konusunda soyuyorlardı. Artık her şey karşılıklı. Bizden enerji alabilirler. Bunu yapabilirlerse açık ortadan kalkar. Canımızın yanmasının sebebi Biden yönetiminin politikaları. Rehineleri kurtarmak için yeni bir ateşkes üzerinde çalışıyoruz. Netanyahu da bu konuda çalışıyor. Birçok konuda iyi bir lider.

"İSRAİL'E HER YIL MİLYARLARCA DOLAR VERİYORUZ"

İsrail'e her yıl milyarlarca dolar para veriyoruz. Afganistan'a da çok para veriyoruz. Dostlarımıza iyi bakarız ama düşmanlarımız için buna mecbur değiliz.

"YAKINDA GAZZE'DE SAVAŞ BİTECEK"

Çok uzak olmayan bir gelecekte Gazze'de savaş bitecek. Önce esirler bırakılmalı. Çok önemli bir toprak parçası. Gazze Şeridi'nde barış gücü bulunması iyi olacaktır. Hamas yıllardır ölüme neden oluyor bölgede. Orada özgürlük alanı oluşturabilirsek harika olur. İsrail neden burayı bırakıp gitti bilmiyorum. Buranın güvenli bir alan olması önemli. Orta Doğu'nun tam ortası. Barış için verdiler Gazze Şeridi'ni ama hiç iyi sonuçlanmadı. Benim konseptimi beğenen de var beğenmeyen de.

"RUSYA VE UKRAYNA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Rusya'ya gümrük vergisi yok çünkü Rusya ile ticaret yapmıyoruz. Mutlu değilim yaşananlardan. Rusya ve Ukrayna ile görüşüyoruz. Bombardımanlardan hiç mutlu değilim.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER

(Türkiye'nin Suriye'deki etkisini İsrail'in istemediği iddialarına cevap) Erdoğan adında harika bir adam var. Ben onu severim o da beni sever. Bir rahibimiz vardı ve geri aldık. Başbakan Netanyahu'ya 'Eğer Türkiye ile sorununuz varsa bunu çözebilirim' dedim. Geçmişte bazı sorunlar oldu ama çözüldü. Çünkü Türkiye ile ve liderleriyle çok iyi bir ilişkim var. Türkiye'ye tebrikler dedim çünkü 2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptı, Suriye'yi ele geçirdiler. Bakın gerçekten çok zeki ve çevik biri. Erdoğan'ın hakkını vermek lazım. Türkiye ile yaşanan her sorunu çözebiliriz ama mantıklı olmamız lazım."

ZİYARETİN ARKA PLANI

İsrail basınından Yedioth Ahronoth ve Jerusalem Post gazetelerinin aktardığına göre, Netanyahu, pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump ile görüşmek için Washington'a gitti. Bu görüşmenin ardından Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un da dahil olduğu her iki taraftan yetkililerin katılacağı genişletilmiş bir toplantı yapılacak.

GÜMRÜK VERGİSİ DE ELE ALINACAK

Netanyahu'nun ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, ABD'nin İsrail'den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama kararı ele alınacak.

TRUMP'TAN NETANYAHU'NUN 2. ZİYARETİ ÖNCESİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun ikinci Washington ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Dün Florida'dan Washington'a dönen Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir muhabirin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede hangi konuların ele alınacağı yönündeki sorusuna Trump, "Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak." cevabını verdi. Trump, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." ifadesini kullandı.

ŞUBAT AYINDA DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Donald Trump, ocak ayında yemin ederek 2. başkanlık dönemine başladıktan sonra İsrail Başbakanı Netanyahu ile şubat ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.