Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı: Çok zeki biri, onu çok severim

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Erdoğan'ın çok zeki bir lider olduğunu söyleyen Donald Trump, "Onu çok severim o da beni sever. 2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptılar, Suriye'nin kontrolünü ele geçirdiler. Erdoğan'ın hakkını vermek lazım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Oval Ofis'te kameraların karşısına geçti. Gazeteclerin sorularını cevaplayan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

Türkiye'nin Suriye'deki güçlü etkisini İsrail'in istemediği iddialarına cevap Donald Trump şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN'I ÇOK SEVERİM, O DA BENİ SEVER"

"Erdoğan adında harika bir adam var. Ben onu severim o da beni sever. Bu durum medyayı kızdırıyor. Geçmişte bazı sorunlar oldu ama çözüldü. Bir rahibimiz vardı ve geri aldık. Başbakan Netanyahu'ya 'Eğer Türkiye ile sorununuz varsa bunu çözebilirim' dedim. Çünkü Türkiye ile ve liderleriyle çok iyi bir ilişkim var."

"ERDOĞAN SURİYE'DE 2 BİN YILDIR KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPTI"

Türkiye'yi Suriye'deki politikasından dolayı tebrik eden Donald Trump, "2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptılar ve Suriye'nin kontrolünü ele geçirdiler. Bakın Erdoğan'ın hakkını vermek lazım. Gerçekten çok güçlü ve zeki biri." dedi.

"İSRAİL TÜRKİYE'YE KARŞI MANTIKLI OLMALI"

İsrail ile Türkiye arasındaki gerilime dair de konuşan Trump, "Türkiye ile yaşanan bir sorun varsa çözebiliriz ama İsrail'in mantıklı olması lazım. Bir sorun istemiyorum." ifadelerini kullandı.