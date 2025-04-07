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 | Onur Kaya

Donald Trump'tan Çin'e gözdağı: Geri çekmezse yüzde 50 ek vergi getireceğiz

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e ek vergi tehdidinde bulundu. Trump, Çin'in ABD'ye uyguladığı vergi artışını geri çekmemesi durumunda yüzde 50 ek vergi getireceklerini söyledi.

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Donald Trump'tan Çin'e gözdağı: Geri çekmezse yüzde 50 ek vergi getireceğiz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 19:29

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yüzde 34 vergi artışını geri çekmemesi halinde 9 Nisan'da yüzde 50 ek vergi getireceğini duyurdu.

ABD'DEN ÇİN'E EK VERGİ TEHDİDİ

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor. Tüm dünyanın merakla beklediği gümrük tarifesini geçen hafta açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, adeta piyasaların ateşine yeni odun attı. Çin'in vergi misillemesine cevap veren Trump, ek vergi tehdidinde bulundu.

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ABD Başkanı Trump'tan gümrük vergileri konusunda yeni bir açıklama geldi. ABD'nin yüzde 34'lük gümrük vergisine aynı oranda karşılık veren Çin'e vurgu yapan Donald Trump, Çin'in bu vergiyi geri çekmemesi durumunda ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

Donald Trump'tan Çin'e gözdağı: Geri çekmezse yüzde 50 ek vergi getireceğiz

Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump şunları kaydetti:

"GERİ ADIM ATMAZLARSA YÜZDE 50 EK VERGİ GETİRİRİZ"

Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını yarına kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak. Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak."

Verginin uygulanmaya devam etmesi halinde ticaret görüşmelerinin yapılmayacağını söyleyen Trump, müzakere talebinde bulunan diğer ülkelerle ise görüşmelerin hemen başlayacağını bildirdi.

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