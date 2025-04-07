Donald Trump gümrük vergisi tariflerinin ardından ABD'nin kazanımlarını sıraladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük vergi tarifelerinin ardından bir haftada milyarlarca dolar elde edildiğini söyledi. Trump'a göre, ABD'de petrol fiyatları, faiz oranları ve gıda fiyatları düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelere uygulamaya başladığı gümrük vergi tarifelerinin ardından sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'de petrol ve gıda fiyatlarının, faiz oranları ile enflasyonun düştüğünü söyleyerek, ülkesinin 'bir haftada milyarlarca dolar gelir' elde ettiğini öne sürdü.

''ABD NİMETLERİNDEN SENELERCE KAZANDILAR''

Trump, ekonomisi "çöküşte" olan Çin'in ABD'ye yüzde 34 ek gümrük vergisi koymasına rağmen bu geliri elde ettiklerini belirtti.

Ülkelerin ABD'nin "nimetlerinden yıllardır yararlanıp yeterince kazandıklarını" ifade eden Trump, eski ABD yönetimlerinin "buna izin verdikleri için suçlanmaları" gerektiğini savundu.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti.