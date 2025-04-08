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 | Berrak Arican

Trump-Netanyahu görüşmesine Erdoğan'a övgüler damga vurdu! Dünya basını yazdı Yunanistan'ın rahatsızlığı ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyemin Netanyahu'nun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Dünya basını, Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a, Trump'ın övgüler dizmesini manşetlere taşıdı. Yunanistan'ın bu durumdan rahatsızlığı ise basına yansıdı.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 11:40

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Macaristan'a gitti ardından da tutuklanma korkusuyla rotasını 400 kilometre kadar uzatarak ABD'ye ulaştı. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlanırken iki liderin toplantısına Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüleri damga vurdu.

Trump-Netanyahu görüşmesine Erdoğan'a övgüler damga vurdu! Dünya basını yazdı Yunanistan'ın rahatsızlığı ortaya çıktı

Trump, Erdoğan'dan 'çok zeki ve çetin bir adam' diye bahsederken, "Ben onu seviyorum, o da beni sever. Basın mensupları buna çok kızacak, "Erdoğan’ı seviyor" diyecekler ama kendisini gerçekten seviyorum ve o da beni seviyor. Hiçbir zaman aramızda problem olmadı. Pek çok şey yaşadık ama aramızda hiç sorun çıkmadı" dedi.

Trump-Netanyahu görüşmesine Erdoğan'a övgüler damga vurdu! Dünya basını yazdı Yunanistan'ın rahatsızlığı ortaya çıktı

ABD'li liderin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında Erdoğan'a övgüler dizmesi ise dünya basınının manşetlerinde yer aldı. İsrail basını, Netanyahu'yu yerden yere vururken Yunanistan'ın rahatsızlığı da medyaya yansıdı.

İSRAİL'İN BEKLENTİLERİ KARŞILANMADI

İsrail basınından Hayom gazetesi, Donald Trump'ın ''Türkiye ile bir sorun yaşarsan, bunu çözebileceğimi düşünüyorum. Yani makul olduğun sürece. Makul olmak gerek. Bizim de makul olmamız gerek" sözlerine yer vererek, "Trump-Netanyahu zirvesi: Sıcak kucaklaşma, belirsiz vaatler" başlığını kullandı. Ayrıca haberde, İsrail'in beklentilerinin karşılanmadığı, Trump'ın istenen müjdeleri vermediği belirtildi.

Trump-Netanyahu görüşmesine Erdoğan'a övgüler damga vurdu! Dünya basını yazdı Yunanistan'ın rahatsızlığı ortaya çıktı

''TRUMP, ERDOĞAN İLE HARİKA İLİŞKİSİNİ ANLATTI''

Times of Israel, "Trump Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu söylüyor" başlıklı haberinde ABD başkanının Netanyahu'ya arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirtti ve "Trump Beyaz Saray'daki açıklamasında Erdoğan'ı sevdiğini belirtti ve onu 'zeki biri' olarak tanımladı" diye yazdı.

Trump-Netanyahu görüşmesine Erdoğan'a övgüler damga vurdu! Dünya basını yazdı Yunanistan'ın rahatsızlığı ortaya çıktı

''GERÇEKLİK ZEMİNİNE ÇAKILAN ZİYARET''

Maariv gazetesi, "Trump Netanyahu'yu canlı yayında utandırdı: Gerçeklik zeminine çakılan ziyaret" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı ve haberde şu ifadelere yer verdi:
"Bilindiği gibi Netanyahu bir propaganda dahisidir ancak Beyaz Saray'daki ortak açıklamadan sonra oluşan ilk izlenimi gizlemek ya da unutturmak onun için bile oldukça zor olacak. Birçok meseleyi bir çırpıda çözmeyi uman Binyamin Netanyahu, yurtdışındaki haftasını utanç verici bir olayla sonlandırdı. Macaristan'da yakın dostu Viktor Orban tarafından krallar gibi karşılanan Netanyahu'nun programını ve uçuş rotasını aceleyle değiştirmesi için birden fazla iyi neden vardı.''

Trump-Netanyahu görüşmesine Erdoğan'a övgüler damga vurdu! Dünya basını yazdı Yunanistan'ın rahatsızlığı ortaya çıktı

''ÖZEL VE SICAK DOSTLUĞUNDAN BAHSETTİ''

''Sürpriz ziyaretin resmi amacı, Trump'ı İsrail'e uygulanan gümrük vergilerini düşürmeye ikna etme girişimi gibi görünse de asıl konunun İran olduğu anlaşılıyor. Netanyahu İran konusunda uzun süredir endişeleniyor ve Trump'ı diplomasinin Tahran konusunda işe yaramayacağı konusunda bir türlü ikna edemedi. Trump'ın canlı yayında yaptığı açıklamalara bakılırsa ev sahibinin yine ikna olmadığı görülüyor. Netanyahu'nun gümrük verdileri konusunda da bir sonuç elde edemediğini yazan gazete "Tüm bunlar yetmezmiş gibi Donald Trump, toplantıda hazır bulunanlara Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan özel ve sıcak dostluğundan bahsetti. Bu, Netanyahu için oldukça şaşırtıcı bir son oldu."

Trump-Netanyahu görüşmesine Erdoğan'a övgüler damga vurdu! Dünya basını yazdı Yunanistan'ın rahatsızlığı ortaya çıktı

''NETANYAHU'NUN GÖZÜ ÖNÜNDE ERDOĞAN'I ÖVDÜ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Netanyahu'nun yanında Trump tarafından övülmesi ise Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basınından Naftemporiki gazetesi, "Trump Netanyahu'nun gözü önünde Erdoğan'ı övdü" başlığını kullanırken To BHMA gazetesi ise ABD başkanının Netanyahu'yu 'Türkiye'ye karşı makul olmaya çağırdığını' yazdı.

Trump-Netanyahu görüşmesine Erdoğan'a övgüler damga vurdu! Dünya basını yazdı Yunanistan'ın rahatsızlığı ortaya çıktı

''ERDOĞAN'A GÜVENOYU''

To BHMA'nın haberinde "Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme iki önemli sonucu ortaya koydu:

''Birincisi ABD ile İran arasında üst düzey doğrudan diyaloğun önümüzdeki cumartesi günü yeniden başlaması, diğeri ise ABD Başkanı'nın Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a 'güvenoyu' vermesi." Ayrıca gazete ikili arasındaki siyasi yakınlaşmanın Yunanistan'da endişeye neden olduğunu vurguladı.

Kathimeri'nin haberinde ise Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Türkiye'ye F-35 çok rollü savaş uçağı satışına karşı lobi yaptığı ayrıntısına yer verildi.

''TÜRKİYE'NİN ABD İLE GÜÇLÜ BAĞLARI...''

Ta Nea gazetesi 'Trump Erdoğan'ı övmeyi seçti' başlığını kullanırken, Greekcitytimes ise Trump'ın açıklamasından çok Netanyahu'nın sözlerini ön plana çıkardı ve "Türkiye'nin ABD ile güçlü bağlarının altını çizen Netanyahu, görüşmelerinin İsrail'in Ankara ile karşı karşıya gelmekten nasıl kaçınabileceğine odaklandığını belirtti. Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan olumlu ilişkisine işaret eden Netanyahu, ABD Başkanı'nın iki ülke arasında herhangi bir gerilimi önlemek için ideal kişi olduğunu savundu." ifadelerini kullandı.

Trump-Netanyahu görüşmesine Erdoğan'a övgüler damga vurdu! Dünya basını yazdı Yunanistan'ın rahatsızlığı ortaya çıktı

''HARİKA İLİŞKİLER''

ABD merkezli The Hill ise Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdiğini Trump'ın ise ona "Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." cevabı verdiğini yazdı.

Fransız medyasından Agence France-Press (AFP), "Beyaz Saray'da kilit müttefiki İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşan ABD başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan “harika ilişkilerini” müzakereler için bir fırsat olarak öne çıkardı" ifadelerine yer verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Netanyahu, ABD'ye giderken neden rota değiştirdi?
Netanyahu, ABD'ye giderken 400 kilometre daha fazla yol gitmek zorunda kaldı. Bazı Avrupa ülkelerinin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve katliamlar nedeniyle UCM'nin hakkında verdiği tutuklama kararını, acil iniş durumunda uygulama ihtimali olduğunu hesap eden İsrailli Başbakan rotasını uzattı.
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