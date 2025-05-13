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 | Berrak Arıcan

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da! Tüm gözler Orta Doğu'da

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'a geldi. İkili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak. Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlıyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 12:02

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan’a geldi. Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da! Tüm gözler Orta Doğu'da

İLK GÖRÜŞME HAVALİMANINDA

Trump'ı taşıyan uçak Melik Halid Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı. ABD Başkanı ve Veliaht Prens havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da! Tüm gözler Orta Doğu'da

TİCARET VE SİLAH ANLAŞMALARI

Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak. ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da! Tüm gözler Orta Doğu'da

Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da! Tüm gözler Orta Doğu'da

BÖLGESEL GÜNDEM YOĞUN

ABD Başkanı, Suudi Arabistan yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da! Tüm gözler Orta Doğu'da

NÜKLEER PROGRAM GÜNDEMDE

Öte yandan AP'nin haberine göre, Trump'ın ziyaretinde Suudi Arabistan'ın nükleer programının başlatılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan'ı geçen ay ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'ın bu yıl nükleer enerji endüstrisine başlaması için "önemli gelişmeler beklediğini, bu konuda heyecanlı olduğunu" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'da! Tüm gözler Orta Doğu'da

Nükleer programıyla gündemde olan İran ile bölgede rekabet eden Suudi Arabistan, uzunca bir süredir nükleer enerji programını başlatma isteğini dile getiriyordu.

ABD'nin Suudi Arabistan'ın nükleer programını başlatması için Riyad'a İsrail ile normalleşmeyi şart koştuğu belirtiliyordu. Ancak AP'nin haberine göre, ABD'nin bu şartı rafa kaldırdığı ifade ediliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Trump Orta Doğu'da hangi ülkeleri ziyaret edecek?
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.
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