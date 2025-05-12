ABD lideri Trump'tan İstanbul çıkışı! Rusya ve Ukrayna görüşmeleri için gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'daki Ukrayna-Rusya toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, 'Bu toplantıdan iyi şeyler çıkacağını düşünüyorum'' dedi. Trump sürpriz bir açıklama daha yaparak İstanbul'a gelebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de kurulacak barış masası hakkında konuştu. ABD lideri, "Perşembe günü (İstanbul'da) Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" dedi.

İSTANBUL'DA OLABİLİRİM

Trump Türkiye'nin iyi bir ev sahibi olabileceğini belirterek sürpriz bir açıklama daha yaptı. Perşembe günü olacak görüşmeler için "Ben de İstanbul'da olabilirim" dedi.

PUTİN'İN İSTANBUL'DA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ TEKLİFİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere yeniden başlanmasını teklif etti.

Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" sözlerini kullandı.

TRUMP: UKRAYNA TEKLİFİ KABUL ETMELİ

Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde ''Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor'' demişti.

Ukrayna'nın söz konusu teklifi derhal kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, ''En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görebilirler. Eğer mümkün değilse, Avrupalı liderler ve ABD, durumu daha net bir şekilde anlayacak ve buna göre hareket edebilecek" ifadelerini kullanmıştı.



Ukrayna'nın İkinci Dünya Savaşı Zaferini kutlamakla meşgul olduğunu ifade eden Trump, ''Putin'le bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmeye başlıyorum. Görüşmeyi hemen şimdi yapın'' demişti.