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 | Berrak Arican

Netanyahu'nun bu sözleri her şeyi açıklıyor! Trump ile aralarında soğuk rüzgarlar esiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın arasının açık olduğu iddiasına bir de Netanyahu'nun söylediği sözler eklendi. İsrail basını Netanyahu'nun "Amerikan güvenlik yardımlarını almayı durdurmak zorunda kalabilecekleri" yönünde açıklama yaptığını öne sürdü.

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Netanyahu'nun bu sözleri her şeyi açıklıyor! Trump ile aralarında soğuk rüzgarlar esiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 10:32

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında soğuk sular estiği iddiaları güçleniyor. Trump'ın Orta Doğu turunda Netanyahu ile görüşmeyecek olmasına bir de İsrailli Başbakanın söylediği iddia edilen sözler eklendi.

İsrailli Maariv gazetesinin haberine göre, Netanyahu, İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesinin kapalı oturumunda, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri yardımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu'nun bu sözleri her şeyi açıklıyor! Trump ile aralarında soğuk rüzgarlar esiyor

''ABD'DEN YARDIM ALMAYI BIRAKMALIYIZ''

Haberde, Netanyahu'nun, "Silahlar için yaklaşık 4 milyar dolar alıyoruz. Ekonomik yardımdan bıktığımız gibi bundan da bıkacağımızı düşünüyorum." dediği öne sürüldü.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'da çıkan haberde ise Başbakan Netanyahu'nun toplantıda, "Amerikan güvenlik yardımı almayı bırakmak zorunda kalacağımızı düşünüyorum." dediği aktarıldı.

HUSİLER VE İRAN KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

İsrail basınında, ABD'nin İran'la müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve Yemen'deki Husiler ile ateşkese varılmasının Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ettiği belirtiliyor.

Netanyahu'nun bu sözleri her şeyi açıklıyor! Trump ile aralarında soğuk rüzgarlar esiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı "hayal kırıklığına uğradığı" ve Orta Doğu'da onsuz ilerleme kararı verdiği yorumları yapılıyor.

ABD VE İSRAİL ARASINDAKİ ASKERİ YARDIM ANLAŞMASI

ABD ile İsrail arasında 2016 yılında 33 milyar doları yabancı askeri yardım ve 5 milyar doları füze savunması olmak üzere 2028'e kadar 38 milyar dolarlık yardıma ilişkin üçüncü 10 yıllık mutabakat zaptı imzalandı.

Ayrıca ABD, 2019'da yapılan anlaşma ile İsrail'e her yıl yaklaşık 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor.

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