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 | Yusuf Özgür Bülbül

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’ye geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Orta Doğu turuna Türkiye'yi de dahil etmek istiyor. CNN'in haberinde, konuya yakın bir Beyaz Saray yetkilisi ve iki farklı kaynağın ifadelerine yer verildi…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 21:03

Amerikan CNN kanalının Arapça sayfasında Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberde, Başkan Donald Trump'ın gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edebileceği ancak nihai kararın verilmediği belirtildi. Bu kaynaklara göre, Trump'ın Türkiye ziyareti, kendisi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakın zamanda gerçekleşen bir telefon görüşmesinde ele alındı.

TÜRKİYE’YE GELEBİLİR

Kanalın, bir Beyaz Saray yetkilisi ile konuya aşina diğer iki kaynağa dayandırdığı haberinde, "Trump önümüzdeki ay Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretlerin ardından Orta Doğu gezisine Türkiye'yi de katmayı düşünüyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’ye geliyor!

PROGRAMDA İSRAİL YOK

CNN'e konuşan yetkililerden biri, söz konusu ziyaretin, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki son telefon görüşmelerinden birinde konuşulduğunu iddia etti. Haberde ayrıca, Trump'ın, İsrail'i Orta Doğu turu programına katmayı şu an için düşünmediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün akşam CNN Türk yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyareti hakkındaki soruya, "Hazırlık şöyle var, liderlerin artık irade beyan ettiği bir konu. Bunun ne zaman ve nerede olacağını şu anda konuşuyoruz." yanıtını vermişti.

Fidan, "Türkiye'de de olabilir ABD'de de olabilir? Yani Trump da gelebilir, Erdoğan da gidebilir?" sorusunu da "İkisi de olabilir." şeklinde yanıtlamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

BEYAZ SARAY NE ZAMAN HİZMETE BAŞLADI?
Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri başkanının resmî konutu ve çalışma yeridir. Washington, DC'de yer alan konut, 1800 yılında John Adams'tan bu yana her ABD başkanının ikametgâhı olarak hizmet vermiştir.
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