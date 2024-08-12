ABD Başkanı Joe Biden neden yarıştan çekildiğini açıkladı! İtiraf gibi sözler

12 Ağustos 2024 11:48 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 12:59

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçimlerden çekilme kararının ardından yaptığı ilk söyleşide itiraf gibi sözlere imza attı. Sıklıkla gaflarıyla ve yaptığı hareketlerle gündeme gelen Biden, üst düzey Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin desteğini kaybettiğini, sağlığına ilişkin tartışmaların da seçim yarışından çekilmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

Şartların kendisini yarıştan ayrılmaya zorladığını söyleyen Biden, kararı almanın kolay olmadığını, ailesiyle bu konuyu uzun uzun konuştuğunu ifade etti. Biden, bu konuşmalar sırasında hala kasım seçimlerini kazanabileceğine inandığını söyledi.

''DEMOKRAT DOSTLARIM ONLARA ZARAR VERECEĞİMİ DÜŞÜNDÜ''

Biden, sağlığı hakkındaki tartışmaları alevlendiren canlı yayın tartışması ile ilgili olarak, "Hasta olduğum için çok kötü bir gün geçirdim. Ancak ciddi bir sorunum yok" diye konuştu.

Biden, "Anketler yarışın at başı gittiğini gösteriyordu. Son dakikaya kadar böyle gidecekti. Ancak Demokrat dostlarım yarışta onlara zarar vereceğimi ve sağlığımın bir tartışma konusu olacağını düşündü.

ABD lideri, "Ben de bunun dikkati dağıtacağını düşündüm. İlk aday olduğumda kendimi bir geçiş dönemi başkanı olarak görüyordum. Kaç yaşında olduğumu ben bile söyleyemiyorum. Ağzımdan çıkması zor oluyor. Her şey çok hızlı oldu. Benim için hala önemli olan şey demokrasinin korunması" diye devam etti.

''TRUMP ABD İÇİN GERÇEK BİR TEHDİT''

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin "Amerika'nın güvenliği için gerçek bir tehdit olacağını" söyledi ve Demokrat Parti başkan adaylığından çekilmesinin "ülkesine karşı görevi olduğunu" belirtti.

CBS News'e açıklamalarda bulunan Biden, "Başkan olmak çok büyük bir onur olsa da bence yapabileceğim en iyi önemli şeyi yapma sorumluluğum var. Trump'ı yenmek zorundayız" dedi.

KAMALA HARRIS YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Öte yandan Biden'dan sonra Demokratların adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın aksine anketlerde birçok kritik eyalette Trump'ın önüne geçmeyi başardı.